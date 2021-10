Tìm gần 2.000 bị hại của đường dây lừa đảo quy mô "khủng"

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo, nếu ai bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên mà chưa làm việc với cơ quan công an thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh (số điện thoại: 069.2808.133, gặp Điều tra viên Nguyễn Việt Dũng) để cung cấp thông tin và được bảo đảm quyền lợi.