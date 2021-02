Tìm danh tính thanh niên tử vong, biến dạng sau tai nạn ở Vĩnh Phúc

Hiện trường vụ TNGT. Ảnh: Mạng xã hội

Sáng nay (18/2), thông tin từ một số người dân xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 9h cùng ngày, tại khu vực giữa ngã tư xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân điều khiển xe mô tô BKS: 19Z6 - 1838 với tốc độ cao. Ngay khi phát hiện vụ việc, nhiều người đã đến hiện trường sơ cứu nhưng không có kết quả.

Trên người nạn nhận cũng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào ngoài bức ảnh nhóm thanh niên chụp chung tại đền Hùng đầu năm 2021.

Ngay khi sự việc xảy ra, người dân đã trình báo lực lượng công an để điều tra làm rõ.

Bức ảnh tìm thấy trên người nạn nhân. Ảnh FB.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo xác nhận thông tin vụ TNGT trên, đồng thời cho biết: Công an huyện Tam Đảo cũng đã trao đổi, nhờ cơ quan công an tỉnh Phú Thọ xác minh chủ xe và danh tính thanh niên xấu số trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Hơn nữa, do va đập mạnh khiến thi thể bị biến dạng, trên người không có giấy tờ tùy thân khiến công tác xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.

Theo nhận định, thanh niên trên chỉ ngoài 20 tuổi, đi xe mô tô mang nhãn hiệu Wave.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: atgt.vn