Tìm danh tính người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong trong đêm

Chiều tối ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nghệ An đã thông báo: Công an các phường, xã trên địa bàn TP Vinh xác minh danh tính nạn nhân bị tàu SE4 tông tử vong vào lúc 22 giờ 54 phút ngày 10-5-2020 tại km 317+500, đường sắt Bắc - Nam thuộc khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân vụ tai nạn - Ảnh: C.An

Theo cơ quan công an, nạn nhân là nam giới, khoảng từ 30 đến 40 tuổi; cao 1 m 67; tóc đen hơi xoăn lượn sóng, dài trùm qua tai, râu và ria mép để tốt.

Công an TP Vinh đề nghị nếu ai có thông tin liên quan đến tung tích nạn nhân thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh địa chỉ Số 65, đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc điều tra viên Nguyễn Ngọc Tân, số điện thoại: 0982.318.336.