Tìm cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư giữa bang Haryana và tỉnh Nghệ An

Tại điểm cầu Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Ngài Shri Pranay Verma - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam chủ trì. Cùng tham dự có các Hiệp hội và các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam. Tại điểm cầu ở bang Haryna, Ấn Độ, Ngài Yogender Chaudhry - Thứ trưởng chính của bang Haryana, Ấn Độ chủ trì cùng các Hiệp hội và doanh nghiệp bang Haryana, Ấn Độ.

Tại điểm cầu Nghệ An (Việt Nam), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa chủ trì cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp tại Nghệ An: Công ty TNHH VSHIP Nghệ An, Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An…

Quang cảnh tọa đàm trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An

Bày tỏ vui mừng khi được chủ trì buổi Tọa đàm hôm nay, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, những đơn vị hành chính của Việt Nam và các bang của Ấn Độ có điều kiện khá tương đồng và có cơ hội, tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế. Năm 2020, Ngài đã được thăm tỉnh Nghệ An và đã trao đổi về hợp tác giữa các bang của Ấn Độ với tỉnh Nghệ An dựa trên tiềm năng, thế mạnh của hai bên. Buổi Tọa đàm trực truyến tổ chức hôm nay là hoạt động tiếp sau chuyến thăm Nghệ An của Ngài Đại sứ. Đây là hoạt động thiết thực để tìm ra những cơ hội hợp tác về kinh tế giữa bang Haryana và tỉnh Nghệ An. Ngài Đại sứ cho rằng, tỉnh Nghệ An và bang Haryana có những điểm tương đồng để hợp tác phát triển kinh tế dựa trên việc xác định những dự án đầu tư cụ thể như: May mặc, chế biến thực phẩm, phát triển nông nghiệp, sản xuất ô tô, hóa dầu. Và trên thực tế, có những lĩnh vực hai bên cũng có thể học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm để giúp bang Haryana và tỉnh Nghệ An cùng phát triển.

Phía bang Haryana và tỉnh Nghệ An sau buổi Tọa đàm này sẽ có những cam kết, đề ra chương trình hợp tác sâu rộng, lâu dài giữa hai bên về thương mại và đầu tư. Phía đại sứ sẽ đảm bảo, tạo điều kiện để doanh nghiệp của 2 nước, cũng như của bang Haryana và tỉnh Nghệ An đầu tư hiệu quả tại Việt Nam và Ấn Độ. 2022 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam; kỷ niệm 60 năm Ấn Độ dành được độc lập, Ngài Đại sứ mong muốn sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa được tiến hành trong năm nay. Phía Đại sứ quán cam kết sẽ tạo điều hiện tốt nhất để doanh nghiệp thực hiện các dự án tại Nghệ An và bang Haryana.

Ngài Yogender Chaudhry - Thứ trưởng chính của bang Haryana bày tỏ mong muốn thông qua buổi Tọa đàm hôm nay sẽ tìm thấy những dự án hợp tác tiềm năng để giúp tăng trưởng kinh tế cũng như kim ngạch thương mại giữa hai bên sẽ tăng lên với những con số rất ngoạn mục, đặc biệt là về thương mại, du lịch, nông nghiệp chế biến.

Ngài Yogender Chaudhry cho hay, Bang Haryana được thành lập vào ngày 01/11/1966; nằm ở khu vực Tây Bắc của Ấn Độ; có 22 quận; dân số hơn 25 triệu người. Bang Haryana là một trong những bang phát triển nhất của Ấn Độ, có thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức thu nhập bình quân của người dân cả nước. Bang Haryana là trung tâm sản xuất ô tô và linh kiện ô tô; là địa điểm xuất khẩu phần mềm công nghệ thông tin lớn thứ 3 của Ấn Độ. Nông nghiệp, đặc biệt là ngũ cốc lương thực cũng là ngành mũi nhọn của bang Haryana. Haryana là nhà sản xuất bông lớn thứ 4 của Ấn Độ. Hóa dầu cũng là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế của bang Haryana... Đây sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu

Về phía tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho biết: Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cùng với Thủ tướng Nehru và các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp cho quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ. Theo đường lối đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Nghệ An rất mong muốn tìm hiểu và hợp tác với bang Haryana trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù hiện nay kết quả hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác Ấn Độ còn khiêm tốn khi trên địa bàn mới chỉ có 03 dự án FDI với số vốn 8,56 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai chiều Nghệ An - Ấn Độ năm 2021 đạt 48,66 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 31,45 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 17,1 triệu USD... nhưng tỉnh nhận thấy tiềm năng hợp tác về kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam vô cùng to lớn.

Được biết bang Haryana là một trong số các khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất của Ấn Độ, tỉnh Nghệ An kỳ vọng sẽ có làn sóng đầu tư mới của Ấn Độ vào Nghệ An, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ ôtô, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng và năng lượng tái tạo, công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, dược liệu, dược phẩm.

Phó Giám đốc Sở Công thương Cao Minh Tú giới thiệu triển vọng hợp tác thương mại giữa Nghệ An và Ấn Độ

Tại buổi Tọa đàm, Nghệ An đã giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế, chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An; tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp bang Haryana, Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Nghệ An; tăng cường trao đổi thương mại, hợp tác nông nghiệp và công nghệ thông tin…

Đại diện Khu công nghiệp WHA1- Nghệ An giới thiệu tiềm năng của khu công nghiệp

Các doanh nghiệp lớn của bang Haryana và Nghệ An cũng đã giới thiệu về thế mạnh đầu tư của doanh nghiệp mình.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn