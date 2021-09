Tiết lộ thủ đoạn "bẩn" của Ngân "Gốm"

Ngày 15/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, quá trình điều tra vụ án Ngân "Gốm" lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định và làm việc với 7 người tố cáo. Số tiền lừa đảo theo ghi nhận từ các bị hại là gần 300 triệu đồng.

Đối tượng Ngân "Gốm" (Ảnh: facebook nhân vật).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trung tuần tháng 8/2021, Đỗ Thị Kim Ngân (tức Ngân "Gốm", SN 1985, trú tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa. Đối tượng sau đó bị khởi tố, tạm giam với thời hạn 3 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một trong những bị hại của Ngân "Gốm" là anh Phong (ở tỉnh Đắk Lắk). Theo trình báo của anh Phong, tháng 9/2020, qua mạng xã hội, anh thấy tài khoản facebook của Đỗ Thị Kim Ngân đăng bán bộ bàn ghế bằng gỗ trắc và chiếc đồng hồ Rolex với giá 150 triệu đồng.

Qua trao đổi, anh Phong đồng ý mua và chuyển tiền trước. Nhận được tiền, Ngân nhắn lại cho anh Phong là đã nhận đủ tiền và hàng hóa đã cho lên xe container để chuyển vào Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều ngày sau, anh Phong vẫn không nhận được bộ bàn ghế và chiếc đồng hồ nào.

Anh Phong nhiều lần nhắn tin, gọi điện yêu cầu Ngân chuyển hàng, nếu không phải trả lại tiền. Lúc này đối tượng thách thức, chửi bới nạn nhân.

Nạn nhân khác của Ngân "Gốm" là chị Quỳnh (ở TPHCM). Tháng 1/2018, chị Quỳnh liên hệ đặt mua một bộ tranh tứ quý và một bộ ấm chén gốm sứ Bát Tràng với tổng trị giá 7 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận, chị Quỳnh chuyển đủ tiền thì trong vòng một tuần sẽ nhận được hàng. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, nạn nhân vẫn chưa nhận được hàng.

Một thủ đoạn khác của Ngân "Gốm" là kêu gọi mọi người mua hàng để ủng hộ từ thiện, sau đó cũng "bùng" hàng. Đầu năm 2018, chị Thảo (ở TPHCM) thấy facebook của Ngân kêu gọi mua hàng để ủng hộ 2 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn (không rõ địa chỉ). Chị Thảo đã đặt mua một số hàng với tổng trị giá 10,5 triệu đồng.

Sau khi chuyển tiền nhưng không nhận được hàng, chị Thảo nhắn tin, gọi điện cho Ngân để yêu cầu giao hàng hoặc trả lại tiền. Tuy nhiên, Ngân không giao hàng, không trả tiền và chặn mọi liên lạc.

Theo lời khai của Ngân, đối tượng không có cửa hàng kinh doanh bất cứ mặt hàng gì. Thủ đoạn của Ngân là mượn hình ảnh bán hàng của người khác để đăng bài bán hàng. Khi có người đặt hàng, đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền trước qua tài khoản ngân hàng, hứa hẹn sẽ chuyển hàng rồi... "bùng".

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Gia Lâm đề nghị ai là bị hại của Đỗ Thị Kim Ngân đến cơ quan công an gần nhất để trình báo, hoặc liên hệ Công an huyện Gia Lâm (cán bộ điều tra Nguyễn Huy Hiệp, số điện thoại: 0987673608) để được hướng dẫn giải quyết.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí