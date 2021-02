Tiết lộ hồ sơ kỳ án giết người giấu xác dưới cống: Thi thể người phụ nữ bí ẩn (1)

Thi thể dưới cống

Khoảng 7h30 ngày 27/11/2017, 1 người dân đi chăn bò trên cánh đồng thuộc xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bàng hoàng phát hiện trong cống máng nước có chân người đã đổi màu. Ngay sau đó, người dân đã báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình khám nghiệm tử thi và hiện trường cơ quan công an xác định, thi thể là nữ giới. Nạn nhân cao 1,58m, khoảng 30 tuổi, trong phổi có nhiều bùn đất, đốt sống cổ bị lệch, sơ bộ xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước cách thời điểm được phát hiện khoảng 10-20 ngày. Tử thi nằm úp mặt trong cống, mặc quần jean, thò chân ra ngoài, dưới bàn chân phát hiện đôi dép quai hậu màu bạc, vùi lẫn dưới bùn, trong túi quần có 2 chiếc chìa khóa.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan công an khám nghiệm tỉ mỉ, thận trọng với quyết tâm không bỏ lọt dấu vết nào dù là nhỏ nhất, nhưng lực lượng khám nghiệm cũng chỉ thu được 1 dấu vân ngón tay cái, còn các bộ phận khác đều đang phân hủy mạnh.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

“Khi tiếp cận vụ án, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là bế tắc bởi vụ việc xảy ra đã 1 thời gian dài mới phát hiện ra thi thể nạn nhân dưới cống. Khi khám nghiệm, một số dấu vết đường vân không còn nguyên vẹn, nạn nhân cũng không có giấy tờ tùy thân, điện thoại. Vì vậy đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc định hướng và nhận định điều tra”, trinh sát phòng CSHS, Công an tỉnh Nam Định nhớ lại.

Ban đầu, phòng Kỹ thuật hình sự đặt ra nghi vấn việc nạn nhân sử dụng chất kích thích dẫn đến mất kiểm soát rồi tự tìm đến cái chết. Các mẫu nội tạng tử thi được gửi lên viện Pháp y quốc gia và viện Khoa học hình sự để giám định độc chất và vi thể.

Trong khi chờ kết quả, công tác điều tra vẫn tiến hành với hi vọng tìm ra tung tích nạn nhân, tuy nhiên, không một hộ dân nào trong xã Hải Lộc báo mất người, các khu công nghiệp cũng không phát hiện người mất tích. Việc rà soát camera an ninh trong khu vực không khả thi vì đây là cánh đồng.

Kết quả khám nghiệm từ 2 cơ quan giám định Trung ương cũng cho kết quả nguyên nhân nạn nhân tử vong do ngạt nước, nạn nhân hít phải bùn đất tại hiện trường, không phát hiện độc chất. Nhận định ban đầu đã bị loại bỏ, lực lượng điều tra tập trung theo hướng là một vụ án mạng. Tuy nhiên, lúc này danh tính nạn nhân, tình huống xảy ra vụ án vẫn là một ẩn số.

“Hi vọng tìm ra tung tích nạn nhân lúc này chỉ duy nhất trông chờ vào dấu vân tay thu được trong quá trình khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, do các dấu vết đã biến dạng do bị thi thể bị phân hủy nên lực lượng kỹ thuật hình sự đang phải khôi phục khá vất vả. Bên cạnh đó, 1 tổ trinh sát khác vẫn đang tích cực tra cứu tàng thư căn cước, hồ sơ nghiệp vụ. Nhiều giờ trôi qua, những phương pháp khoa học tiên tiến nhất đã được áp dụng nhưng lực lượng điều tra vẫn chưa thu được kết quả, mọi thứ cứ chìm dần vào bế tắc”, trinh sát phòng CSHS, Công an tỉnh Nam Định kể lại.

Quyết định “lội ngược dòng”

“Thời điểm xảy ra vụ án, khi cơ quan công an chưa tìm ra hung thủ và xác định được danh tính nạn nhân, người dân không muốn ra đường. Thời gian cứ dần trôi qua, nhưng không có chút manh mối nào. Ban chuyên án nhận định, nếu bế tắc cứ kéo dài, người dân không thể ổn định cuộc sống, an ninh trật tự trong khu vực bị ảnh hưởng rất nhiều.

Lúc này, Trưởng ban chuyên án đưa ra 1 phương án vô cùng táo bạo, bất ngờ mang tính chất “lội ngược dòng”. Đó là, thay vì tìm ra danh tính nạn nhân từ đó tìm ra hung thủ thì nay cơ quan điều tra sẽ tập trung truy tìm hung thủ để từ đó truy ngược lại nạn nhân. Tất nhiên, để thực hiện hướng đi này, ban chuyên án sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là thất bại khiến vụ án rơi vào bế tắc hơn. Nhưng tất cả đều quyết tâm và khẳng định đó lựa chọn duy nhất và khả quan nhất còn lại lúc này”, trinh sát phòng CSHS, Công an tỉnh Nam Định nhớ lại.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường.

Tổng hợp hết các tài liệu có được từ khám nghiệm hiện trường, tử thi và kết quả điều tra cơ bản, ban chuyên án nhận định nạn nhân không phải là người địa phương, việc nạn nhân có mặt tại hiện trường nhiều khả năng liên quan đến 1 đối tượng khác. Đồng thời, nhiều khả năng đối tượng có mối quan hệ nam nữ phức tạp, có sức khỏe, có tiền án, tiền sự hành vi liên quan đến vi phạm pháp luật dùng vũ lực hoặc có tính côn đồ và giữa nạn nhân và hung thủ phải có quan hệ thân thiết.

Từ nhận định trên, ban chuyên án phân công cho mỗi trinh sát từng nhiệm vụ cụ thể: Rà soát các đối tượng diện quản lý, đặc biệt các đối tượng nghi liên quan đến giết người cướp tài sản và tội phạm liên quan mâu thuẫn tình cảm. Từng trinh sát phải bám sát hiện trường, tiếp cận từng người dân trong khu vực để nắm tình hình trước và sau khi phát hiện vụ việc, không bỏ qua những chi tiết dù là nhỏ nhất.

Nhận định vụ việc liên quan đến mâu thuẫn tình cảm nam nữ, những nam công dân đã ly hôn và diện đối tượng có quan hệ tình cảm phức tạp được đưa vào tầm ngắm. Trong khi đó, việc truy tìm tung tích nạn nhân vẫn tiếp tục được tiến hành. Hàng trăm đối tượng trong diện quản lý được trinh sát bí mật tiếp cận nắm thông tin hoặc được mời đến lấy lời khai.

“Nhận định nguyên nhân chết của nạn nhân có liên quan đến tình cảm nên ban chuyên án cử rất nhiều mũi trinh sát được cử tập trung vào nhóm đối tượng có mối quan hệ phức tạp. Khi bắt tay vào điều tra, các trinh sát đã vấp phải trở ngại rất lớn bởi điều tra một vấn đề tế nhị, nhạy cảm khi liên quan đến chuyện tình cảm không phải ai cũng hợp tác. Anh em phải nỗ lực, xây dựng mạng lưới bí mật để dễ bề tiếp cận lấy thông tin”, trinh sát phòng CSHS, Công an tỉnh Nam Định chia sẻ.

(Còn nữa)

Không chỉ khó khăn trong việc xác định danh tính nạn nhân, mà khi vụ việc xảy ra khiến người dân hoang mang bởi xã Hải Lộc vốn là vùng thuần nông yên bình, chưa từng xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Đối diện với tâm lý bất an của người dân, áp lực càng gia tăng lên cơ quan điều tra.

