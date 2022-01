Tiếp vụ khu vui chơi vi phạm Luật Đê điều tại Nghệ An: Quan điểm “dẫm chân nhau” tại Sở NN&PTNT

Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam.

Sự khó hiểu của vị Phó Chi cục Thủy lợi

Liên quan dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An); liên tục trong hai ngày 25/11/2021 và 1/12/2021, Hạt Quản lý đê TP Vinh lập biên bản về việc vi phạm pháp luật về lĩnh vực đê điều và thiên tai.

Trong đó ghi rõ: Công trình do Cty CP Đầu tư & Phát triển Vinh Hưng đã có hành vi vi phạm xây dựng công trình trên bãi sông, vi phạm Điều 26 Luật Đê điều, Điều 21 Nghị định 104/2017/NĐ-CP. Đồng thời cơ quan này yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, buộc chủ đầu tư khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Trước đó, trả lời PLVN, ông Trần Quốc Toản, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT) cho biết, dự án trên xây dựng trên bãi sông, đây là tuyến đê cấp 2. Theo Luật Đê điều thì công trình này không đáp ứng điều kiện để được xây dựng vì đây không phải công trình phòng chống thiên tai, công trình quốc phòng - an ninh, công trình thuộc dự án do Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, tại Văn bản 2804 ngày 3/8/2021, do Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đệ ký, trả lời UBND tỉnh Nghệ An về các vấn đề liên quan đến quy định của Luật Đê điều đối với dự án; lại nêu: Khu vực đề xuất xây dựng dự án nằm ở phía ngoài tuyến đê Tả Lam hiện tại và nằm phía trong tuyến đê Tả Lam cũ, không ngập nước trong mùa lũ, không phải là bãi sông theo quy định của Luật Đê điều nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 26 Luật Đê điều. “Ngoài ra, việc xây dựng dự án sẽ không ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ sông Lam”. Đáng nói, văn bản này cũng do ông Trần Quốc Toản, Phó Chi cục Thủy lợi tham mưu, ký nháy.

Trả lời PLVN về việc căn cứ để Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho dự án này, Sở này cho rằng “việc cấp phép xây dựng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”.

Văn bản nêu: Trong quá trình thẩm định, hồ sơ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tổ hợp dịch vụ đô thị Bến Thủy tại phường Bến Thủy, đã được Sở NN&PTNT Nghệ An kiểm tra và cho ý kiến tại Văn bản 1982 ngày 10/8/2021 kèm theo bản vẽ mặt bằng hiện trạng và phạm vi ranh giới bảo vệ đê điều (bản này có xác nhận của Chi cục Thủy lợi và Sở NN&PTNT). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch nêu trên.

Về việc tuân thủ Điều 26 Luật Đê điều, Sở Xây dựng cho rằng, Văn bản 2804 của Sở NN&PTNT ngày 03/8/2021 có nêu: Khu vực đề xuất xây dựng dự án không phải là bãi sông theo quy định của Luật Đê điều nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 26 Luật Đê điều.

Có vi phạm Luật Đê điều hay không?

Được biết, năm 2018 dự án này trong khi chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan về đầu tư xây dựng, chủ đầu tư đã thi công công trình không đúng quy hoạch được phê duyệt. Sai phạm này đã được UBND TP Vinh kiểm tra và UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định xử phạt hành chính 3006 ngày 17/6/2018 với số tiền 110 triệu đồng.

Sau khi PLVN đăng bài viết “Nghệ An: Cấp phép xây khu vui chơi giải trí vi phạm Luật Đê điều”, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, năm 2018, để phê duyệt quy hoạch, đã xin ý kiến Sở NN&PTNT. Sở này đã giao Chi cục Thủy lợi kẻ ranh giới trong quy hoạch. Tháng 8/2021, khi hỏi ý kiến một lần nữa thì Sở NN&PTNT có văn bản trả lời khẳng định thêm lần nữa đó không phải là bãi sông, theo đó Sở Xây dựng căn cứ vào đó để cấp giấy phép xây dựng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An lại cho rằng, văn bản này Sở không gửi Sở Xây dựng mà gửi UBND tỉnh, đồng thời báo cáo Tổng cục Phòng, chống thiên tai xem xét giải quyết. “Văn bản này Sở gửi Tổng cục Phòng, chống thiên tai mà đang trong quá trình chờ Tổng cục trả lời. Còn anh em lập biên bản là do chưa có ý kiến của Tổng cục nên đình chỉ xây dựng dự án”, ông Đệ nói.

Như vậy có thể hiểu, Văn bản số 2804 do ông Đệ ngày 3/8/2021 có chữ ký nháy của Phó Chi cục Thủy lợi có nêu: Khu vực đề xuất xây dựng dự án không phải là bãi sông theo quy định của Luật Đê điều không phải là căn cứ để Sở Xây dựng xem xét cấp giấy phép xây dựng cho dự án?

Trong một dự án, Sở Nông nghiệp Nghệ An đã có hai ý kiến trái chiều nhau, văn bản do cấp trên là Giám đốc Sở ký gửi khẳng định không thuộc bãi sông, còn tại 2 biên bản cấp dưới là Hạt Quản lý đê TP Vinh thì khẳng định vi phạm Điều 26 Luật Đê điều. Tại sao lại xảy điều kỳ lạ này tại một cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp, đê điều? Vậy dự án có vi phạm Luật Đê điều hay không?

PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Tác giả: Ngô Toàn - Quang Vinh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam