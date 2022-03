Tiếp tục khám xét 'Tịnh thất Bồng Lai', mở rộng điều tra thêm tội danh

Chiều 7-3, đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra tiếp tục khám xét “Tịnh thất Bồng Lai” (hay còn gọi là “Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”) và thực hiện các thủ tục để làm rõ các tội danh khác đối với một số người liên quan thời gian qua sinh sống tại đây.

Bị can Lê Tùng Vân lúc chưa bị khởi tố

"Ngoài tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" đã khởi tố thì thời gian qua cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại "Tịnh thất Bồng Lai". Hiện tại, chúng tôi cũng đang tiếp nhận tố cáo này để tiếp tục xác minh, điều tra" - đại tá Văn Công Minh nói.

Trước đó, ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Lối vào "Tịnh thất Bồng Lai"

Đến ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), cùng trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cuối tháng 2-2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án liên quan quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: HÀ LONG

Nguồn tin: Báo Người lao động