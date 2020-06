Tiếp bài “Nghệ An - Sở NN&PTNT biện đủ lý do không cung cấp thông tin cho báo chí?”: Dự án đã xây “biệt thự” cho bò?

Như Báo TN&MT điện tử ngày 25/6/2020 đã có bài phản ánh, dù đã năm lần bảy lượt liên hệ làm việc đúng theo quy định của Luật Báo chí. Thế nhưng, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cuối cùng vẫn bị “chốt hạ” là “không cung cấp thông tin” cho phóng viên liên quan đến các hạng mục hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu tỉnh Nghệ An năm 2019. Bao gồm hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc Ơ đu tỉnh Nghệ An mà Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An được giao làm chủ đầu tư.

Quyết định 2618/QĐ-UBND, ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân khai kinh phí thực hiện các hạng mục hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu tỉnh Nghệ An năm 2019

Được biết, theo Quyết định 2618/QĐ-UBND, ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân khai kinh phí thực hiện các hạng mục hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu tỉnh Nghệ An năm 2019 thì phần hỗ trợ sản xuất có 6 nội dung, bao gồm hỗ trợ con giống gia súc có hiệu quả kinh tế cao (cả kinh phí vắc xin tiêm phòng) với số tiền dự kiến là hơn 5,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài, số tiền là gần 13 tỷ đồng; hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất với kinh phí là hơn 5,3 tỷ đồng; hỗ trợ cỏ, giống ngô, phân bón và các vật tư thiết yếu phục vụ nuôi, trồng và chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm là hơn 1,5 tỷ đồng …

Trong đó, theo tìm hiểu của PV, 2 gói thầu gồm hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài, số tiền là gần 13 tỷ đồng và hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất với kinh phí là hơn 5,3 tỷ đồng do Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An là cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán mà trực tiếp là Phòng quản lý xây dựng công trình thực hiện.

Trong khuôn khổ bài viết thứ 2 này, PV Báo TN&MT xin chỉ mới đề cập đến nội dung “hay” nhất là hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài với số tiền là gần 13 tỷ đồng.

Những căn "biệt thự" của bò ở bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương)

Theo tài liệu mà PV đã “cất công” cả tháng trời đi thu thập được, tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương), riêng hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài được xây dựng với số lượng là 67 chuồng. Trong đó, có 4 chuồng loại 1; 10 chuồng loại 2 và 53 chuồng loại 3.

Dựa trên số liệu cụ thể chúng tôi có được cho thấy, chi phí xây dựng công trình chính của hạng mục “hỗ trợ chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài” của chuồng loại 3 (53 chuồng) là hơn 7,24 tỷ đồng (giá trị sau thuế là gần 8 tỷ đồng); chuồng loại 1 (4 chuồng) là gần 510 triệu đồng (giá trị sau thuế là gần 560 triệu đồng). Đặc biệt nhất, chuồng loại 2 (10 chuồng) có số tiền đầu tư hơn 2,36 tỷ đồng (giá trị sau thuế là gần 2,6 tỷ đồng) – tức tương đương gần 260 triệu đồng/1 chuồng – Đây thực sự là một con số "khủng" đối với bà con vùng đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, khó khăn, ít người ở miền Tây Nghệ An.

Già làng bản Văng Môn dẫn PV ghé căn "biệt thự" của bò

Tổng hợp tất cả các “giá trị” từ chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gói xây lắp; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp; chi phí giám sát thi công xây dựng… mà 67 chuồng bò hỗ trợ cho bà con dân tộc Ơ đu ở bản Văng Môn đã “ngốn” hết gần 13 tỷ đồng.

Cũng cần phải nói thêm rằng, hồ sơ với các số liệu nói trên đã được đóng dấu “đã thẩm định” mà đơn vị thực hiện là Phòng quản lý xây dựng công trình, trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An mà vị trưởng phòng không ai khác chính là ông Đặng Văn Quyền. Có một điều hết sức kỳ lạ nữa là con dấu “vuông” đóng vào tài liệu thể hiện các số liệu nêu trên lại không hề đề “số” cũng như “ngày, tháng, năm” thẩm định theo quy định?

Trong những ngày tháng 6/2020, chúng tôi đã có dịp về bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương) để khảo sát thực tế. Chỉ mới tính riêng hạng mục “chuồng” bò thì nhiều người dân cho rằng, xây dựng chuồng trại gia súc “hoành tráng” như thế với cái gọi là “hỗ trợ” cho đồng bào vùng cao đặc biệt khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc Ơ đu là chưa thật sự cần thiết, thiếu thực tế…

"Thật sự thấy dự án làm "nhà" cho bò to và hoành tráng quá... Giá mà số tiền này dùng để hỗ trợ cái khác thiết thực hơn thì tốt biết mấy..." - Một người dân bản Văng Môn, băn khoăn.

Một trong số những con bò đã được chuyển tới đồng bào dân tộc Ơ đu ở bản Văng Môn mới đây

Trong câu chuyện này cần phải bàn thêm rằng, có hay không giữa các cơ quan có thẩm quyền đã “bắt tay” để “thừa giấy vẽ voi” gây nên sự lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước?

Được biết, kinh phí thực hiện các hạng mục hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu tỉnh Nghệ An năm 2019 thì hạng mục hỗ trợ con giống gia súc có hiệu quả kinh tế cao - cả kinh phí vắc xin tiêm phòng (bò giống địa phương sinh sản - PV) chỉ được UBND tỉnh Nghệ An quyết định phân khai kinh phí theo Quyết định 2618/QĐ-UBND, ngày 11/7/2019 với số tiền rất “khiêm tốn” chỉ vẻn vẹn hơn 5,1 tỷ đồng – tức là chưa bằng ½ số tiền mà dự án đã bỏ ra để xây dựng chuồng trại. Đó là chưa kể đến những hạng mục, kinh phí khác rất tốn kém…

Hiện, người dân đang băn khoăn, phản ánh thêm những bất cập khác liên quan đến dự án nêu trên.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường