Tiếng súng trong đêm và cuộc “thi gan” của hai Giám đốc doanh nghiệp

Một đêm trung tuần tháng 8, tại thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), khi người dân đang chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình hốt hoảng bởi loạt tiếng nổ phát ra từ khu vực xung quanh nhà Lê Xuân Giáp (38 tuổi) – Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn.

Vụ việc được xác định có tính chất phức tạp, khiến người dân bất an và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn nên Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh đã phân công hàng chục cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự tiếp cận hiện trường phối hợp cùng Công an sở tại để điều tra, làm rõ vụ việc.

Với quyết tâm phải làm sáng tỏ vụ việc, xử lý nghiêm những đối tượng manh động để người dân không phải bất an lo lắng, đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ được ban chuyên án triển khai, các hướng điều tra được giả định rồi khoanh vùng trọng tâm… nhiều tổ công tác được chia ra với từng nhiệm vụ cụ thể. Từ việc đi vận động người dân tố giác tội phạm đến soát xét hệ thống camera an ninh khu vực được triển khai nhanh chóng, phối hợp nhuần nhuyễn.

Một cán bộ điều tra cho hay: “Sự việc xảy ra vào lúc đêm khuya nên các tài liệu gần như "rất mờ". Ban chuyên án khá đau đầu khi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như: Tiếng nổ mà người dân nghe thấy có thực là tiếng súng hay không? Và nếu đó là tiếng súng thì những ai mới đủ “máu mặt” làm vậy? Mâu thuẫn phải lớn như thế nào mới phải dùng vũ khí "nói chuyện" ?”…

Các bị can Trần Phát Đạt, Lê Xuân Giáp, Hà Hồng Quảng (lần lượt từ trái qua)

Sau vài tiếng, từ những căn cứ có cơ sở, ban chuyên án xác định Trần Phát Đạt (58 tuổi) và Lê Xuân Giáp (38 tuổi) cùng trú thị trấn Hương Khê, có liên quan trực tiếp đến vụ việc vì các chứng cứ đều cho thấy cặp đôi này có sự bất minh về thời gian.

Ngày 20/8, Đạt và Giáp được triệu tập. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đều giữ thái độ bình tĩnh, mọi câu hỏi của điều tra viên được Đạt và Giáp trả lời khá giống nhau, đều thể hiện vào tối 19/8 (đêm xảy ra vụ nổ) có đi ăn nhậu rồi về nhà nằm ngủ. Lúc đêm khuya cũng có nghe tiếng nổ giống súng tạo ra nhưng không rõ thực hư việc này thế nào.

"Họ luôn bình thản, đặc biệt là Giáp, người có tiền án. Người này rất tự tin, không hề lo sợ khi bị chất vấn, luôn trả lời gãy gọn, đưa ra những chứng cứ ngoại phạm không có thật để đánh lạc hướng cơ quan điều tra", một điều tra viên cho biết.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã nắm được nhân thân của cặp đôi này, Đạt và Giáp đều là Giám đốc doanh nghiệp lớn tại huyện Hương Khê. Ông Đạt còn làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hương Khê, Giáp có tiền án về tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đều là người có “bài”, am hiểu pháp luật, rất "máu mặt" và gan lỳ.

Mặc dù cả Đạt và Giáp đều tỏ ra vô can trước vụ việc nhưng trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên sự thật đã dần hé lộ, màn “thi gan” của hai vị Giám đốc doanh nghiệp đối với cơ quan chức năng cũng đến lúc kết thúc.

Ngày 27/8, một tuần tính từ ngày bị triệu tập, tất cả các bằng chứng từ quá trình ăn nhậu, di chuyển từ quán nhậu về nhà của cả hai… được công bố khiến Đạt và Giáp phải cúi đầu thừa nhận.

Khai tại cơ quan điều tra, cả Đạt và Giáp nói nguyên nhân cầm súng dọa nhau xuất phát từ cuộc nhậu tối ngày 19/8, khi cả hai đang ngồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn về vấn đề nợ nần, sau đó cãi nhau rồi giải tán.

Ông Đạt sau đó bực tức, về nhà lấy khẩu súng ngắn Cz75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp, yêu cầu mở cổng để "nói chuyện". Giáp thấy đối phương có vũ khí nên cầm một khẩu súng AK đi từ trong nhà ra cổng, bắn chỉ thiên liên tiếp.

Sau khi tiếng súng dứt, ông Đạt "xuống nước", cùng Giáp đi vào trong phòng khách nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn cá nhân và các vấn đề liên quan. Biết việc nổ súng là vi phạm pháp luật, có thể vướng lao lý, Giáp nhờ Hồ Hồng Quảng đến tẩu tán vũ khí, tránh "tai vách mạch rừng", đề phòng bị phát hiện.

Tiếp đó, Giáp và Đạt lấy túi nylon bọc khẩu AK, đem ra sau khu vườn rộng hơn 1.000 m2, đặt ở nơi khuất tầm nhìn, phủ lá cây lên, các viên đạn thì đào hố chôn. Với súng ngắn Cz75, Giáp nhờ Quảng đưa về nhà riêng cùng tổ dân phố cất hộ.

Về nguồn gốc súng và đạn, hai giám đốc này khai được mua từ Lào về trong thời gian gần đây, ngoài để phòng thân còn nhằm mục đích "nghiên cứu" vì "yêu thích súng đạn từ lâu", tuy nhiên thường cất trong nhà và ít khi mang theo.

Cơ quan chức năng thu giữ súng AK tại vườn nhà Lê Xuân Giáp

Hồ Hồng Quảng là chỗ làm ăn thân thiết với Giáp và Quảng, vì nể họ nên nhận lời giúp. Năm ngày sau, biết sự việc không thể cứu vãn, Quảng đem khẩu súng ngắn đến đập thủy lợi trên địa bàn huyện Hương Khê vứt xuống để hủy chứng cứ.

Đây là một vụ án được dư luận quan tâm, bởi vũ khí mà các đối tượng sử dụng có mức độ sát thương lớn, đặc biệt vụ việc đã khiến người dân hoang mang, lo sợ. Đưa được sự thật ra ánh sáng, không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn răn đe, cảnh tỉnh chung cho xã hội.

Hiện Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Phát Đạt, Lê Xuân Giáp, Hà Hồng Quảng về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 133 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, trong vụ này, cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu của tội Đe dọa giết người, theo điều 304 Bộ luật Hình sự, nên đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ, hiện chưa khởi tố bị can.

