Tiền đã chi... nhưng rác vẫn chưa đi

Công ty Saraphin đã được Nghệ An chi 41 tỷ đồng nhưng rác vẫn còn đó.

Nỗi khổ vì rác

Trong tháng 7 vừa qua, người dân các xóm 3, xóm 4 và 5, xã Nghi Kim, TP Vinh “kêu trời” vì bãi rác Đông Vinh (nằm trên địa bàn xã Hưng Đông) bỗng dưng bốc cháy, làm cho người dân quay cuồng vì mùi khét. Qua tìm hiểu được biết, bãi rác Đông Vinh có diện tích khoảng hơn 10ha đã đóng cửa nhiều năm. Tuy nhiên vẫn còn hàng trăm ngàn tấn rác thải lâu năm tồn tại, tạo thành những “núi rác” khổng lồ, hễ khi bãi rác bốc cháy là cực hình cho hàng chục hộ dân sống xung quanh. Theo người dân xóm 3, xóm 4, xã Nghi Kim, bãi rác này dù đã đóng cửa từ lâu, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn, nhất là vào mùa hè.

Ông Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Nghi Kim cho biết, bãi rác này đã được đóng cửa, rác đã được chuyển ra Khu liên hợp xử lý rác thải rắn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc từ lâu. Tuy nhiên, hiện tại lượng rác tồn đọng vẫn đang còn. Sau khi người dân kiến nghị, xã cũng báo cáo lên thành phố. Hiện, TP Vinh cũng đang có phương án di dời bãi rác Đông Vinh.

Chi 41 tỷ đồng nhưng rác vẫn còn đó

Được biết, vào năm 2003, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương triển khai Dự án nhà máy xử lý rác thải Seraphin của Công ty Seraphin tại Quyết định số 3793/QĐ-UB-ĐT ngày 6/10/2003, với công suất xử lý 200 tấn/ngày đêm.

Công ty Seraphin được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê hơn 30.000m² đất có vị trí tiếp giáp với bãi rác Đông Vinh để xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Tháng 5/2005, nhà máy Seraphin bắt đầu đi vào hoạt động, tính đến tháng 7/2013, tổng khối lượng rác đã xử lý là hơn 242.000 tấn.

Tuy nhiên, do nhà máy xuống cấp, hoạt động gây ô nhiễm môi trường nên vào tháng 1/2014, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu nhà máy Seraphin chấm dứt hoạt động. Sau khi dừng hoạt động vào năm 2014, nhà máy Seraphin đã tháo dỡ hết nhà xưởng. Nhưng do lượng rác thải tồn đọng nên hàng năm cứ đến mùa nắng nóng thì thường xuyên xảy ra cháy khiến môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch TP Vinh cho biết, dự án nhà máy xử lý rác thải Seraphin được triển khai trong giai đoạn 2006 - 2014. Đến năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng hoạt động. Khi dừng hoạt động, lượng rác còn tồn đọng khoảng 84 ngàn tấn, còn số tiền hơn 40 tỷ đồng thì đã thanh toán hết.

Trước thực trạng trên, ngày 18/4/2020 UBND TP Vinh đã có văn bản số 1885 do ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh ký, báo cáo phương án xử lý. Cụ thể, tại văn bản này, UBND TP Vinh yêu cầu “Cty Seraphin có trách nhiệm giải quyết 84 ngàn tấn rác còn tồn đọng tại khu vực nhà máy mà UBND TP Vinh đã thanh toán kinh phí xử lý”.

Để rõ hơn câu hỏi vì sao chưa hoàn thành xử lý rác nhưng TP Vinh vẫn thanh toán hơn 41 tỷ đồng cho Cty Seraphin, chúng tôi đã liên hệ với ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch TP Vinh nhưng không nhận được hồi âm.

