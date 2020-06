Thủy Tiên tặng 150 tấn lúa giống trị giá 2,3 tỷ đồng cho bà con miền Tây

Trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên chia sẻ về chương trình tặng lúa giống mùa vụ mới cho bà con khó khăn vùng hạn mặn

Thủy Tiên cho biết, năm nay do hạn mặn kéo dài nên bà con nông dân miền Tây bị mất mùa . Nhiều hộ khó khăn chưa xoay xở được tiền mua lúa giống cho mùa vụ mới năm nay. Vì thế, Thủy Tiên quyết định trích hơn hai tỷ đồng để mua 150 tấn lúa giống loại tốt tặng bà con. Số tiền này được trích từ tiền quỹ lắp đặt máy lọc nước còn dư trước đó.

"Loại giống mình mua là giống lúa Hoa Tiên được chứng nhận là loại giống tốt. Mình sẽ tặng khoảng 150 tấn lúa giống loại tốt này, rơi vào khoảng 2tỷ 200tr do mình mua số lượng nhiều nên deal được giá tốt

5 điểm đầu tiên sẽ phát là:

Ngày 25/6 sẽ phát tại Uỷ Ban Nhân Dân xã Tân Phước địa chỉ Ấp 7, UBND xã Tân Phước huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 26/6 sẽ phát tại Uỷ Ban Nhân Dân Xã An Hiệp, UBND Xã An Ngãi Tây, UBND Xã An Bình Tây... cả 3 xã này đều thuộc huyện Ba Tri, Bến Tre", Thủy Tiên thông báo.

Ngoài ra, Thủy Tiên sẽ trực tiếp xuống tận nơi để phát tận tay lúa giống cho bà con và quay clip lại cho mọi người theo dõi. Cô cũng cảm ơn sự đóng góp chung tay của mọi người.

Ở tuổi 34, Thủy Tiên có cuộc sống gia đình viên mãn, đầy đủ vật chất với biệt thự, xe sang. Vì vậy đôi vợ chồng sao cũng làm từ thiện nhiều hơn. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hai vợ chồng phát một tỷ tiền quyên góp cho công nhân nghèo bị nợ lương.

Đợt tháng 4 vừa qua, Thủy Tiên đứng ra kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ người dân miền Tây vượt qua hạn mặn. Cô đã kêu gọi được hơn 14 tỷ đồng và lắp đặt 28 trạm nước lọc. Cô và ông xã Công Vinh rong ruổi nhiều ngày dưới cái nắng gay gắt, đến từng xã ở Tiền Giang, Kiên Giang và Bến Tre để khảo sát và giám sát lắp đặt máy. Vợ chồng cô cũng vét sạch tiền túi mua gạo giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội do Covid-19.

Bỏ nhiều công sức nhưng Thủy Tiên không nhận thành quả về mình. Cô gửi lời cảm ơn tất cả khán giả đã chung tay ủng hộ và ghi biển với nội dung: "Tấm lòng người dân cả nước thương tặng đồng bào miền Tây" thay vì để tên mình. Làm từ thiện nhưng Thủy Tiên cho biết vẫn bị chửi nhiều.

Không ít khán giả nói cô làm màu, đánh bóng tên tuổi, người được cho gạo thậm chí còn chửi trước mặt cô. Tuy vậy bà xã Công Vinh không trách mà chỉ thấy thương vì họ có những suy nghĩ không văn minh. Cô cho rằng xã hội 9 người 10 ý, miễn mình thấy đúng và giúp được ai thì giúp.

Tác giả: Kim Hảo (t/h)

Nguồn tin: Đời sống Plus