Thủy Tiên đăng clip hát cực sung nhưng Công Vinh lại chiếm trọn spotlight

Có thể nói, Công Vinh - Thủy Tiên là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc nhất nhì của showbiz Việt. Theo đó, những câu chuyện hài hước, vui vẻ trong cuộc sống của ba mẹ bé Bánh Gạo luôn khiến nhiều người phải xuýt xoa, ghen tỵ.

Cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh

Mới đây, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng đã đăng tải một đoạn clip ghi lại phản ứng của ông xã khi nghe cô hát kèm lời nhắn: " Khi tui hát bài " Ngôi nhà hạnh phúc" nhưng chồng tui hình như không có hạnh phúc 1 miếng nào luôn... Quào... Ghê chưa".

Clip: Công Vinh không cảm xúc khi nghe Thuỷ Tiên hát

Cụ thể, vừa qua, Thủy Tiên và Công Vinh đã cùng nhau tham dự một sự kiện. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã đăng tải clip hát bản hit "Ngôi nhà hạnh phúc" nhưng Công Vinh mới là người chiếm trọn spotlight. Được biết, trong khi rất nhiều khán giả đang cổ vũ, hát theo Thủy Tiên thì ông xã Công Vinh lại ngồi yên một chỗ với gương mặt "không cảm xúc", thậm chí anh còn không ngoái nhìn lúc vợ đi qua mình.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, không ít người hâm mộ và cộng đồng mạng đã để lại bình luận: "Vợ dặn nghiêm túc ra đường không liếc ngang liếc dọc nên ra đường dù là vợ hát vẫn phải nghiêm túc không nhìn", "Vậy chứ anh Vinh đang sung sướng và tự hào về vợ mình lắm", "Có khi do váy của chị ngắn quá khiến anh không vui chăng",...

Chưa hết, khi có người "tố" Công Vinh quay lại nhìn vợ xong mặt vẫn không cảm xúc, Thủy Tiên lại bày tỏ: "Chị tưởng chị nhìn lộn chồng người ta không á em".

