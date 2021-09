'Thương vụ' mua bán thuốc lắc tại trại lợn đưa hai đối tượng vào thẳng trại giam

Hai bị cáo Tuấn và Khôi tại phiên tòa

Ngày 21/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Phúc Khôi (SN 1979) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983), cùng trú TP Vinh (Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo trong vụ án này đều có nhân thân xấu. Trong khi Khôi có 3 tiền án thì Tuấn cũng có đến 5 lần ngồi tù về về các tội: Trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/11/2020, Khôi nhận được điện thoại đặt mua thuốc lắc của một vị khách. Vì không có “hàng” nên Khôi trao đổi với Tuấn bàn cùng nhau mua ma túy để bán cho khách. Hai bên thống nhất Tuấn sẽ chịu trách nhiệm tìm mua ma túy, còn Khôi sẽ liên lạc với khách.

Từ mối quen trước đó, Tuấn không khó để mua được 500 viên thuốc lắc với giá 75 triệu đồng. Do không có tiền nên Tuấn xin khất nợ và được đồng ý. Sau đó, Tuấn và Khôi báo giá với bên mua là 90 triệu đồng.

Tối 9/11/2020, Khôi và Tuấn cầm ma túy, rồi đi xe máy sang thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Hai bên thống nhất Khôi sẽ ở lại giao ma túy cho khách, còn Tuấn đi lại cầu Bến Thủy chờ lấy tiền bán “hàng”.

Khôi cầm ma túy đến một trại nuôi lợn ở thị trấn Xuân An đợi khách đến lấy hàng. Khi Khôi đang mở gói ma túy ra xem thì bị tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An ập vào kiểm tra. Lúc này, Khôi liền vứt gói ma túy ra xa nhưng đã bị tổ công tác phát hiện, thu giữ hơn 218 gam ma túy.

Cùng thời điểm đó, Tuấn đứng ở đầu cầu Bến Thủy chờ nhận tiền bán ma túy nhưng không thấy đồng đội liên lạc đâm ra lo lắng. Khi nhận được tin Khôi đã bị bắt, Tuấn bỏ trốn đến ngày 10/11/2020 thì ra đầu thú.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi mua nợ thuốc lắc để bán lại kiếm lời. Cả hai nhẩm tính nếu phi vụ này thành công sẽ chia nhau 15 triệu đồng tiền lãi.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Phúc Khôi, Nguyễn Ngọc Tuấn mỗi bị cáo 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam