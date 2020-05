Thượng úy CSGT dự tiệc ma túy bị khởi tố

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 bị can để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong những người bị khởi tố có Nguyễn Tất Thắng (34 tuổi), thượng úy CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm người bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Rạng sáng 21/5, tại một biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hoá), cảnh sát phát hiện 16 người (gồm 10 nam, 6 nữ) sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng tìm thấy 3 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, 2 viên nén màu nâu xám nghi ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy có 14/16 người dương tính với ma túy.

Cảnh sát xác định Hoàng Văn Đông (37 tuổi, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) là người đứng ra tổ chức sử dụng ma túy.

Làm việc với công an, Đông khai trong thời gian được hoãn thi hành án tù, người này đã nhờ Trương Quốc Đạt (24 tuổi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) mua 8 viên ma túy tổng hợp rồi mời bạn bè đến một căn biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, để tổ chức tiệc ma túy.

Trong số những người sử dụng ma túy có thượng úy Nguyễn Tất Thắng.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: zingnews.vn