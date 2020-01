Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Phó Chánh Văn phòng TW Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Nguyễn Xuân Sơn, PBT Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy. Tiếp đoàn có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính uỷ Quân khu.

Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK4.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá rất cao sự hỗ trợ và chia sẻ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK4 đối với sự ổn định và phát triển của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4.

Đồng chí khẳng định: những thành tựu trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2019 có vai trò rất lớn của Bộ Tư lệnh và các đơn vị thuộc Quân khu đóng trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Thái Thanh Quý gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4, đồng thời mong muốn: Thời gian tới, Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong việc giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đón Tết cổ truyền yên vui, đầm ấm.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đón Tết cổ truyền yên vui, đầm ấm; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng Nghệ An ngày càng đổi mới và phát triển.

Thường trực Tỉnh ủy tặng quà chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK4.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh tặng quà, chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK4.

Tác giả: Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An