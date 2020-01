Thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất là bao nhiêu?

Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố thống kê kế hoạch thưởng tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2020 và mức lương bình quân năm 2019. Theo đó, khoảng 85,6% doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân 930.000 đồng/người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019.

Thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất là 950 triệu đồng/người ở Hải Dương.

Lý do là bởi năm nay 2 Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên các doanh nghiệp tập trung chủ yếu sang thưởng Tết Nguyên đán (mức thưởng Tết Nguyên đán tăng 7,2% so với năm 2019).

Trong đó, loại hình Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước thưởng 2.140 ngàn đồng/người, tăng 36,3% so với 2019.

Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng 1.360 ngàn đồng/người, bằng 95,8% so với 2019. Doanh nghiệp dân doanh thưởng 790 ngàn đồng/người, bằng 79,8% so với 2019. Doanh nghiệp FDI thưởng 800 ngàn đồng/người, bằng 56,7% so với 2019.

Mức thưởng cao nhất cho một cá nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020 là 3,5 tỷ đồng ở doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh.

Về thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, khoảng 89,3% doanh nghiệp báo cáo dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán với mức bình quân khoảng 1 tháng lương (6,71 triệu đồng/người), tăng 7,1% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2019.

Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước 6,12 triệu đồng/người, bằng năm 2019. Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước 7,53 triệu đồng/người, tăng 10,6% so với 2019. Doanh nghiệp dân doanh 6,27 triệu đồng/người, tăng 0,5% so với 2019. Doanh nghiệp FDI 6,91 triệu đồng/người, tăng 11,1% so với 2019.

Mức thưởng cao nhất cho 1 cá nhân dịp Tết Nguyên đán là 950 triệu đồng/người tại doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại tỉnh Hải Dương.

Kết quả tổng hợp của Bộ LĐ-TB&XH cũng cho thấy, năm 2019, tiền lương bình quân chung ước đạt 7,8 triệu đồng/tháng, tăng 6,8% so với năm 2018, trong đó: Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước 10,5 triệu đồng/tháng, tăng 10,5% so với năm 2018;

Năm 2019, lương bình quân Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 13,8% so với năm 2018; Doanh nghiệp dân doanh 6,9 triệu đồng/tháng, tăng 1,5% so với năm 2018; Doanh nghiệp FDI 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 2,7% so với năm 2018.

Tác giả: Sơn Ca

Nguồn tin: Báo Người đưa tin