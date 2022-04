Thương hiệu ô tô nào thu lợi nhuận cao nhất cho mỗi chiếc xe bán ra?

Dựa vào báo cáo tài chính và kết quả doanh số của 19 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đến từ châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, các chuyên gia của trang web chuyên về xe Motor1 đã có những phân tích chi tiết về tình hình thị trường xe toàn cầu trong năm 2021, cũng như lợi nhuận trung bình trên mỗi chiếc xe được bán ra của các hãng.

19 hãng xe được trang web Motor1 phân tích bao gồm Aston Martin, BMW, Daimler (Mercedes-Benz), Ferrari, Ford, Geely Group, General Motors, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Renault-Nissan, Stellantis, Subaru, Suzuki, Tata, Tesla, Toyota và Volkswagen Group.

Theo Motor1, trong năm 2021, 19 hãng này đã bán được tổng cộng 69,54 triệu xe, tăng 2% so với doanh số năm 2020, nhưng giảm 14% so với số xe bán ra trong năm 2019. Tổng doanh thu của 19 hãng xe đạt được 1,89 nghìn tỷ USD, tăng 13% so với năm 2020, nhưng giảm 6% so với năm 2019.

Lợi nhuận chi tiết 19 hãng xe hàng đầu thế giới trong năm 2021 (đơn vị: tỷ Euro).

Motor1 cho biết, sở dĩ doanh số và doanh thu của 19 hãng xe trong năm 2021 tăng so với năm 2020 là do tình hình kinh tế dần phục hồi sau khi bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch, khiến người dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để đổi xe mới, nhưng mức độ phục hồi vẫn chưa đủ để so với năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch diễn ra.

Một chi tiết khá bất ngờ được Motor1 nhận ra từ báo cáo tài chính của các hãng xe, đó là dù cả doanh thu lẫn doanh số bán xe đều bị sụt giảm, nhưng bù lại, 19 hãng xe này đều đạt lợi nhuận trong năm 2021 cao hơn so với năm 2020 và 2019. Lợi nhuận tổng cộng mà các hãng xe đạt được trong năm 2021 là 143,97 tỷ USD, trong đó, trung bình với mỗi 100 USD doanh thu đạt được, các hãng xe thu lợi nhuận 7,6 USD, tăng mạnh so với mức lợi nhuận trung bình 3,5 USD/100 USD doanh thu của năm 2020 và 5,1 USD lợi nhuận/100 USD doanh thu của năm 2019.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này có thể là vì các hãng xe đã tăng giá bán sản phẩm của mình trước sự thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu (ảnh hưởng bởi "cơn khát" chip khiến nhiều nhà máy sản xuất bị gián đoạn) hoặc giảm chiết khấu cho các đại lý bán xe.

Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt linh kiện khiến các hãng xe chỉ tập trung vào những dòng sản phẩm thành công và thu về nhiều lợi nhuận nhất, bỏ qua những dòng xe ít hút khách và doanh số thấp, giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong năm 2021.

Báo cáo của Motor1 cũng cho biết lợi nhuận trung bình cho mỗi chiếc xe được bán ra trong năm 2021 là 2.069 USD, tăng đáng kể so với mức 892 USD/xe vào năm 2020 và 1.270 USD/xe trong năm 2019.

Ferrari là nhà sản xuất ô tô đạt lợi nhuận trung bình cao nhất cho mỗi chiếc xe bán ra trong năm 2021 (Ảnh: Motor1).

Trong số 19 thương hiệu được Motor1 nghiên cứu và phân tích, Ferrari là thương hiệu ô tô đạt lợi nhuận trung bình cao nhất cho mỗi chiếc xe mà hãng bán ra. Tỷ suất lợi nhuận của Ferrari tăng từ 21,4% trong năm 2020 lên 25,5% trong năm 2021. Trung bình với mỗi chiếc xe được bán ra trong năm 2021, Ferrari thu về lợi nhuận 106.078 USD, bỏ xa mức 6.693 USD của Tesla ở vị trí thứ 2.

Tác giả: T.Thủy

Nguồn tin: Báo Dân trí