Thực phẩm giúp chống lại gốc oxi hóa tự do trong cơ thể

Gốc tự do hay Free radicals là gì ?

Bông cải xanh được xem là thực phẩm chống các gốc tự do trong cơ thể mạnh.

Gốc tự do (free radicals) hay còn gọi là các loại oxi phản ứng ROS là những phân tử hay những mảnh vỡ của phân tử có một điện tích đơn lẻ ở quỹ đạo vòng ngoài, và là các phân tử không ổn định ăn cắp các electron tự do từ phân tử khác.

Gốc tự do luôn luôn được sinh ra trong cơ thể con người chúng ta và có vai trò tích cực đối với cơ thể, trong cơ thể khỏe mạnh, gốc tự do sinh ra có giới hạn không có thừa để gây hại. Tuy nhiên khi gốc tự do sinh ra quá nhiều và hệ thống chất oxi hóa nội sinh không đủ giữ thăng bằng lúc này cơ thể sẽ sinh ra rối loạn bệnh lý.

Các thiệt hại cho cấu trúc màng tế bào, enzym, hay các ADN gây ra bởi loại oxy phản ứng có thể sẽ dẫn đến các tổn thương tế bào và thậm chí có thể gây chết tế bào. Đặc biệt tình trạng như bệnh tim, các bệnh ung thư, thoái hóa điểm vàng, viêm khớp hay quá trình lão hóa là một trong những nguyên nhân của sự gia tăng quá nhiều gốc tự do.

Thực phẩm chống lại các gốc tự do

Bông cải xanh

Cùng với rau họ cải, bông cải xanh từ lâu đã được xem là siêu thực phẩm đối với sức khỏe con người. Bông cải xanh rất giàu beta-carotene, lutein và vitamin C, tất cả các hợp chất này đều cần thiết cho hoạt động của hệ thống miễn dịch, đồng thời giúp cơ thể chống lại bệnh tật - đặc biệt là các bệnh ung thư, tim mạch và các bệnh nhiễm trùng khác.

Trái cây họ cam quýt

Nho, cam, chanh có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch và chống ung thư do chứa nhiều flavonoid, vitamin C và carotenoids. Vitamin C giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sức đề kháng của cơ thể, khi thiếu nó, nhiều phản ứng miễn dịch sinh học của cơ thể giảm xuống. Hơn nữa, vitamin C còn phát huy vai trò tích cực trong việc khử gốc tự do trong môi trường nước, máu, bào tương.

Hạt sen

Hạt sen là dược liệu quý, được biết đến như một trong những thành phần chính của rất nhiều bài thuốc Đông Y. Với khả năng chống oxy hóa cao, loại ezyme L-isoaspartyl của hạt sen xuất hiện ở rất nhiều các mỹ phẩm giúp cải thiện sức khỏe và chống lão hóa làn da.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt là thực phẩm rất giàu dưỡng chất vì hạt vẫn còn giữ màng cám, mầm và phần phôi nhũ. Chất chống oxy hóa có trong ngũ cốc nguyên hạt khá đa dạng, có thể kể đến như lignans hay axit ferulic. Các dưỡng chất này có lợi ích trong chống lão hóa, cân bằng nội tiết tố và cải thiện sức khỏe tế bào.

Rau chân vịt

Rau chân vịt (còn được gọi là rau bina, cải bó xôi) cung cấp hai chất chống oxy hóa quan trọng là lutein và zeaxathin. Những dưỡng chất này rất cần thiết trong việc phòng chống các căn bệnh liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, cải thiện sắc tố vàng ở mắt.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn