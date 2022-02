Thực hư clip nhân viên môi giới "cắm đầu cắm cổ" chạy chốt cọc đất

Your browser does not support the video tag.

Xôn xao clip nhân viên công ty bất động sản chạy "cắm đầu cắm cổ" chốt cọc đất (Clip quay lại màn hình).

Nhân viên môi giới bất động sản mặc vest, tay xách cặp, chạy từ khu lều bạt đến chỗ người dẫn chương trình đứng ở giữa khu đất trống để chốt cọc (Ảnh chụp lại từ clip).

Ngày 21/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhốn nháo của các nhân viên một công ty bất động sản đang "chốt cọc" để bán đất cho khách hàng tại Bình Phước. Quang cảnh buổi chốt cọc vô cùng nhốn nháo, hỗn loạn và... căng thẳng.

Theo đó, đoạn clip dài khoảng 4 phút cho thấy nhóm môi giới bất động sản đã cho dựng rạp trên mảnh đất trống, phía ngoài đường có hàng chục chiếc ô tô đậu thành hàng dài.

Nhiều nhân viên môi giới bất động sản mặc áo vest, tay xách cặp phải chạy "cắm đầu cắm cổ" từ khu lều bạt đến chỗ người dẫn chương trình đứng ở giữa khu đất trống nói rất lớn "lô 4, lô 5, lô 13, lô 19, khách đặt cọc đất rồi nhé".

Ngay sau đó, người dẫn chương trình cũng hét lớn trên loa trong tiếng nhạc xập xình rằng... "đã chốt cọc". Chỉ vài phút của đoạn clip đã có hơn 10 lô đất được khách đặt cọc.

Một nhân viên môi giới cuống cuồng chạy để lo chốt cọc đất cho khách hàng (Ảnh chụp lại từ clip).

Sau khi clip được đăng tải trên mạng, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng với các bình luận, chia sẻ hài hước như "giải điền kinh mở rộng", "cuộc đua marathon bắt đầu".

Tuy nhiên, những người trong giới bất động sản thì cho rằng đây chỉ là chiêu trò của công ty bất động sản nhằm thổi giá đất và làm thị trường ảo.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, khu đất làm dự án xuất hiện trong đoạn clip trên tọa lạc tại xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Những người mang áo vest, tay xách cặp là nhân viên của một công ty bất động sản có trụ sở tại phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Liên lạc vào đường dây nóng của công ty này thì điện thoại luôn báo tín hiệu "máy bận".

Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) khẳng định tại địa phương hiện không có bất cứ dự án khu dân cư nào được cấp phép.

Theo ông Vinh, sáng 20/2, khi nắm thông tin về việc có khoảng 30 xe cùng gần 100 người tập trung để mua bán bất động sản, UBND xã đã cử công an xuống làm việc. Buổi sáng, nhóm người này nói không tổ chức, tuy nhiên khi các lực lượng rút về thì họ lại làm rầm rộ.

Chính quyền địa phương đã mời một số người trong nhóm nhân viên môi giới bất động sản về trụ sở làm việc (Ảnh chụp lại từ clip).

Sau đó đã chính quyền địa phương đã mời một số người liên quan về làm việc và lập biên bản về hành vi tập trung đông người, không báo với chính quyền địa phương để giám sát, giao dịch bất động sản nhưng không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

UBND xã cũng đã có báo cáo vụ việc lên UBND huyện cùng các cơ quan chức năng.

Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh xác nhận, đã nhận được báo cáo của UBND xã Lộc Khánh, huyện sẽ quyết liệt trong xử lý vi phạm, không để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền sai quy định, gây "sốt ảo".

