Thực hư cán bộ Sở TN&MT, Xây dựng Nghệ An bị bắt?

Sáng 24/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết: hôm nay, mọi cán bộ trong cơ quan vẫn đi làm bình thường và đầy đủ.

“Thông tin xì xào trên mạng xã hội nhưng đến sáng nay, mọi cán bộ Sở vẫn đi làm bình thường và đầy đủ như mọi ngày”, vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, một nguồn tin từ Sở Xây dựng Nghệ An nói với PV Báo Giao thông: Có cán bộ của Sở bị Công an TP Vinh (Nghệ An) mời lên làm việc.

Nguồn tin này cũng cho biết chưa rõ nguyên nhân sự việc.

Trong khi đó, có cán bộ Sở Xây dựng Nghệ An bị Công an TP Vinh mời lên làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao cán bộ Sở TN&MT, Sở Xây dựng Nghệ An nghi bị Công an bắt giữ.

Nguyên nhân bị bắt được nhiều người nhận định là do liên quan đến một số dự án đô thị, khu dân cư trên địa bàn.

