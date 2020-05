Thua bạc, giết tài xế xe ôm cướp tài sản

Pháp luật

Ngày 9/5, VKSND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Trọng Trúc (44 tuổi, cư trú tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.