Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật 'Bản hùng ca bất diệt'

Chương trình do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và 15 kênh truyền hình khác.

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt" được tổ chức nhằm tri ân công ơn các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Qua đó, tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân, tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Chương trình được chia làm hai phần chính gồm phần Lễ và phần chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật được chia làm ba chương: “Bản hùng ca bất diệt”, “Những chiến binh bất tử” và “Khát vọng non sông”, với sự tham gia của nhiều diễn viên, nghệ sỹ “tên tuổi” được khán giả mến mộ thể hiện những bài hát cách mạng nổi tiếng: Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Cô gái mở đường, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Người con gái sông La, Giữ trọn tình quê, Bình Trị Thiên khói lửa, Thời hoa đỏ, Bài ca không quên, Vết chân tròn trên cát, Tôi tự hào tương lai Việt Nam… Chương trình ca ngợi những hy sinh, công lao của các thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng, với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với cống hiến của những lớp người đi trước.

Tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao 75 phần quà tổng giá trị 750 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng huyện Anh Sơn.

* Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt – Lào ở thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đây là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam – Lào; là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào, vì tình hữu nghị quốc tế cao cả.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dâng hương, dâng hoa, kính cẩn tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài liệt sỹ; đồng thời thắp hương tại phần mộ và âm phần của các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt – Lào.