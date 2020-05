Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền Chung Sơn tại Nam Đàn

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và livestream trực tiếp trên kênh Youtube: Nghệ An TV, trang Facebook: Truyền hình Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền Chung Sơn.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Yên Bái, Hà Nam.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi tặng lẵng hoa chúc mừng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; đại diện các Sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo địa phương, đại diện dòng tộc họ nội, họ ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn.

Các đại biểu dự lễ khánh thành.

Núi Chung - vùng đất linh khí, nơi lưu giữ những kỷ niệm thời thơ ấu của Bác Hồ, cũng là một điểm nhấn sinh thái trong Khu di tích quốc gia đặc biệt ở Kim Liên. Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ chí Minh toạ lạc trên núi Chung để tưởng nhớ và tri ân những công lao của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh cho quê hương, đất nước.

Đền Chung Sơn toạ lạc trên Núi Chung.

Đền Chung Sơn nằm trong dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Kim Liên gắn với phát triển Khu du lịch lịch sử, sinh thái văn hóa Núi Chung được Ban Bí thư Trung ương chấp thuận tại Thông báo số 311/TB-TW ngày 08/03/2012 của Ban Bí thư Trung ương.

Toàn cảnh lễ khánh thành.

Trên diện tích 83ha, công trình được thiết kế mang đậm tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc của các vùng miền mà vẫn hài hòa giữa đền thờ với các hạng mục và cảnh quan, không gian với 18 hạng mục, gồm: Đền thờ chính, tả hữu vu; nhà chuông, nhà trống; nghi môn nội; nghi môn ngoại, bình phong…

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội đại diện dòng họ phát biểu tại buổi lễ.

Bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tại buổi lễ.

Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình đầu tiên khởi nguồn hành trình du lịch lịch sử, văn hoá - sinh thái. Công trình hoàn thành không chỉ là nơi tưởng nhớ gia đình Bác mà còn mang vai trò gìn giữ và lan toả những giá trị nhân văn, nhân bản mang dấu ấn trí tuệ, nhân cách, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành truyền tải sâu sắc tính lịch sử văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ, thể hiện sự đoàn kết, chung súc chung lòng - củng cố sức mạnh dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Lần đầu tiên trong cả nước, chúng ta có một nơi thờ tự tôn nghiêm cho cha mẹ và anh chị em ruột trong gia đình Bác - trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử ý nghĩa để nhân dân và du khách bày tỏ niềm kính phục, tấm lòng tri ân đối với tấm lòng và sự hi sinh của những người thân yêu trong gia đình của Bác. Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành truyền tải sâu sắc tính lịch sử văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ, thể hiện sự đoàn kết, chung súc chung lòng - củng cố sức mạnh dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp.

“Cảm nhận đầu tiên khi bước chân đến đây là sự tĩnh lặng và trang nghiêm. Cái tĩnh lặng ấy vừa là biểu hiện của một vẻ đẹp mang tính nguyên sơ, vừa chất chứa sự linh thiêng của một không gian văn hóa - lịch sử”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng biểu dương các cấp lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo trong giai đoạn khởi công Dự án từ năm 2012 - khi cả nước ở trong thời điểm phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu khủng hoảng kinh tế, đã đồng sức, đồng lòng với ý chí quyết liệt và sự nhất tâm xây dựng một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; biểu dương Ngân hàng TMCP Bắc Á đã làm tốt công tác xã hội hoá; Đồng thời yêu cầu tỉnh Nghệ An sớm hoàn thành Dự án để nơi đây sớm trở thành điểm đến khởi nguồn cho hành trình về thăm quê Bác của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đã trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để nhanh chóng cụ thể hóa, bổ sung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian tới

Đối với công trình Đền Chung Sơn, đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định: Công trình có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước để ngưỡng vọng, tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Người. Từ hôm nay, mỗi du khách khi về với quê hương Chủ tịch Hồ Chính Minh, ngoài những nơi đã trở nên thân thuộc như di tích quê nội, quê Ngoại, khu Mộ thân mẫu Bác Hồ, thì đền Chung Sơn sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa tâm linh quan trọng trong hành trình về nguồn của mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Đền Chung Sơn.

Ngay sau nghi lễ cắt băng khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ban ngành, tỉnh, dòng họ tham gia các nghi lễ truyền thống: Lễ khai thanh, dâng hương và lễ tôn tượng tại đền Chung Sơn; Dâng hương, dâng hoa cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, song thân phụ mẫu và anh chị em ruột; trồng cây tại khu vực sân vườn Đền Chung Sơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ban ngành, tỉnh, dòng họ dâng hoa, dâng hương tại Đền.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia phát động Lễ trồng cây - trồng rừng dổi xanh lấy hạt tại khu vực Núi Chung quanh Đền.