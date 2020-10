Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Quang Đại

Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Đại hội cũng được đón tiếp các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh; các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: ĐH

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Trung-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: "Đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là mong muốn của Trung ương, của đồng bào, đồng chí cả nước đối với Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu".

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trình bày Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nêu rõ: “Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội”.

Các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được khai thác, phát huy tốt hơn. Kinh tế phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới, GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 tăng gần gấp 1,5 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, gấp khoảng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Đại hội đề ra phương hướng phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu “Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững”.

Đại hội nêu 3 phương án đột phá phát triển, gồm: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Tiếp tục đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

