Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công dự án Meyresort Bãi Lữ giai đoạn 2 ở Nghệ An

Sáng nay (16/10), tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Nghệ An đã tới dự lễ khởi công dự án Meyresort Bãi Lữ giai đoạn 2 do Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm chủ đầu tư.

Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan sa hình dự án Meyresort Bãi Lữ giai đoạn 2

Dự án Meyresort Bãi Lữ được quy hoạch trên diện tích hơn 52ha, tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, được đầu tư bởi Tập đoàn Tân Á Đại Thành cùng các đối tác phát triển nổi tiếng thế giới. Dự án hoàn thành có thể phục vụ du lịch nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ 4 mùa, đáp ứng du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu ấn nút khởi công dự án Meyresort Bãi Lữ giai đoạn 2

Dự án bao gồm các công trình chính như: Khách sạn 5 sao, biệt thự hướng biển, biệt thự thung lũng, khu Shophouse và khu biệt thự ven đồi; Quảng trường biển có thể tổ chức sự kiện tầm quốc tế; Hội trường có sức chứa 1.000 người; Khu du lịch tâm linh; các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, dịch vụ khác.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát biểu tại buổi lễ

Với việc đầu tư giai đoạn 2, Khu du lịch Bãi Lữ được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng du lịch mới, độc đáo, hiện đại, vừa mang màu sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam. Phát biểu tại Lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Mai Phương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết: “Dự án MEYRESORT BÃI LỮ với tổng mức đầu tư 2500 tỷ, thời gian triển khai 36 tháng, dự kiến quý 4 năm 2023 dự án sẽ đưa vào khai thác, sử dụng. Với các nguồn lực bền vững và quyết tâm cao nhất, chúng tôi tin tưởng sẽ nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ với chất lượng cao nhất”. Đánh giá về dự án, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng: “Tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn Tân Á Đại Thành vào sự phát triển du lịch - kinh tế địa phương. Khi hoàn thành, MEYRESORT BÃI LỮ sẽ là một trong những dự án du lịch trọng điểm của tỉnh, tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương và góp phần tích cực vào mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đồng thời dự án sẽ giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Với uy tín đã được khẳng định của Tập đoàn Tân Á Đại Thành và các đối tác đồng hành đẳng cấp quốc tế, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ thành công. Nghệ An sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để dự án được triển khai thuận lợi, sớm đi vào hoạt động”. Được đầu tư bởi Tập đoàn Tân Á Đại Thành cùng các đối tác phát triển nổi tiếng thế giới như Dark Horse Architecture, Artelia Group, HBA Architecture, Accor Hotels… MEYRESORT BÃI LỮ sẽ là một dự án xứng tầm, góp phần mang lại diện mạo mới cho du lịch Nghệ An.

Trước đó, trong sáng 16/10, trong chương trình làm việc tại Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: báo Nghệ An

Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sự kiện cũng có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nghệ An luôn quan tâm đến công tác thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo một số kết quả thu hút đầu tư của tỉnh

Được sự quan tâm của Thủ tướng và các bộ, ngành, trong thời gian qua Nghệ An đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trọng điểm. Trong đó, tỉnh đã thu hút được các nhà đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp chuyên nghiệp là VSIP, WHA và Hoàng Thịnh Đạt.