Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm vi phạm trong sử dụng kinh phí chống dịch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19.

Xét đề nghị của Bộ Công an về tình hình vi phạm trong việc sử dụng kinh phí chống dịch Covid-19 tại một số địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt là các gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế, hóa chất vật tư tiêu hao.

Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm vừa bị khởi tố, bắt giam liên quan việc câu kết, gian lận để nâng khống giá trị gói thầu mua sắm thiết bị xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Hải Nam

Hôm 22/4, C03 Bộ Công an khởi tố bị can Nguyễn Nhật Cảm (Giám đốc CDC Hà Nội) cùng 6 người khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Điều tra ban đầu xác định các bị can đã câu kết, gian lận, thông đồng nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19.

Trước khi bị bắt, ông Cảm từng đề xuất mua thêm nhiều máy xét nghiệm nhưng không được phê duyệt.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội gửi lãnh đạo thành phố liên quan đến việc CDC Hà Nội mua sắm máy xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch cũng thể hiện có những sai phạm về quy trình, giá thiết bị.

Ngày 24/4, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương và nhiều bệnh viện bổ sung số liệu và tổng hợp báo cáo kết quả mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động của hãng Quiagen (Đức) và toàn bộ các bộ phận cấu thành của hệ thống. Thời gian báo cáo bổ sung thêm gồm tất cả hợp đồng đã được ký trong 2 năm (từ 1/3/2018 đến 29/2). Các tài liệu đề nghị photocopy, đóng dấu sao y bản chính và gửi kèm báo cáo về Bộ Y tế gồm: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu; hợp đồng mua bán giữa các bên, tài liệu về thông số, tính năng kỹ thuật của hệ thống; catologue của thiết bị chính và các thiết bị thành phần của hệ thống, chụp ảnh của các thiết bị nêu trên.

Tác giả: Hoài Vũ

Nguồn tin: Zing.vn