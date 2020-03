Thủ tướng: 'Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật'

Trong lễ phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” vừa diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu động viên toàn dân, toàn quân.

Theo Thủ tướng, COVID-19 trong hơn hai tháng qua đã gây ra những xáo trộn về tâm lý, nhịp sống, việc làm, suy giảm về kinh tế-xã hội đã ảnh hưởng đến từng người dân, sự yên bình của mỗi quốc gia.

Thủ tướng mong người dân, doanh nghiệp hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: QUANG VINH

Thủ tướng nhìn nhận đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ lan rộng hơn, quy mô lớn hơn, còn nhiều trường hợp tử vong và chắc chắn sẽ tác động sâu sắc hơn đối với các quốc gia trên thế giới.

Việt Nam kiểm soát tốt tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn cách ly triệt để, chăm sóc và điều trị tốt, phát hiện sớm và truyền thông hiệu quả, nâng cao tinh thần cảnh giác và ủng hộ của người dân.

“Việt Nam đủ năng lực, nguồn lực, ý chí và kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh. Đảng và Nhà nước luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu lãnh đạo quản lý kinh tế-xã hội của đất nước” - Thủ tướng nói.

Sau khi biểu dương những nỗ lực phòng, chống dịch của cả nước, Thủ tướng cám ơn sự đồng lòng, nhất trí, sự chia sẻ của đồng bào chiến sĩ cả nước đã tin tưởng và hưởng ứng những quyết sách phòng, chống đại dịch.

“Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tình nguyện đóng góp nguồn lực tài chính, thời gian, sức lực, kinh nghiệm, những sáng kiến thiết thực. Tất cả chúng ta cùng nhau vun đắp ý thức giữ gìn sự an toàn của cộng đồng, trật tự xã hội trước xã hội, trước đại dịch. Những đóng góp to lớn và quý giá này góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái” - Thủ tướng nói.

Biểu dương những gương tốt, việc tốt trong phòng, chống COVID-19 và chia sẻ trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, Thủ tướng cho biết: Nhiều người đã sẵn lòng nhường cơm, sẻ áo, chia lại số khẩu trang ít ỏi của mình cho người khác hoặc bỏ tiền mua khẩu trang khan hiếm phát miễn phí.

Đặc biệt, Thủ tướng đề cập đến trường hợp cháu bé lấy tiền mừng tuổi của mình để mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tặng mọi người. “Hiếm có bài học giáo dục nào có tác động lan tỏa tinh thần cộng đồng như thế” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề cập đến nhà khoa học đã sáng chế ra dung dịch sát khuẩn tặng hàng ngàn chai cho người dân phòng COVID-19, đến việc người dân tham gia giải cứu dưa hấu, thanh long một cách nhiệt tâm, không hề toan tính. Thủ tướng cũng đề cập đến các mạnh thường quân, văn nghệ sĩ đứng ra quyên góp chia sẻ với cộng đồng, cùng nhiều doanh nghiệp quan tâm chăm lo chu đáo vì sự an toàn của người lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, ủng hộ phòng, chống COVID-19. Ảnh: Q.VINH

“Những ví dụ trên đây cho thấy những việc làm có ý nghĩa không phải do tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả xuất phát từ trái tim. Qua những câu chuyện đó thêm khẳng định, những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người dân chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, tô điểm cho bản lĩnh, ý chí, khí chất của con người Việt Nam” - Thủ tướng nói.

Sau khi bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ đẩy lùi được COVID-19, Thủ tướng kêu gọi cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, hoan nghênh, đánh giá cao sự hưởng ứng, chia sẻ của toàn thể đồng bào. Thủ tướng lưu ý truyền thông và báo chí cần tăng cường và phát hiện, chia sẻ những gương tốt, việc tốt nhiều hơn nữa, lan tỏa những giá trị sống đích thực…

“Mỗi người dân, đặc biệt là giới doanh nhân, các giới, các đơn vị và người dân tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, kể cả bà con ở nước ngoài, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc bao đời nay để vượt mọi khó khăn, thử thách để chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng” - Thủ tướng kêu gọi.

Trong buổi phát động, nhiều ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân đã trực tiếp ủng hộ tiền, hiện vật để phòng, chống COVID-19. Sơ bộ, theo MTTQ Việt Nam, giá trị ủng hộ đã lên đến khoảng hơn 235 tỉ đồng.

Tác giả: Chân Luận

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM