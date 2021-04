Thủ phạm nổ súng sát hại 2 người tại Nghệ An khai gì?

Như CAND online đã đưa tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Vinh sáng nay 30/4/2021, sau 6 tiếng đồng hồ kiên trì vận động, Công an tỉnh Nghệ An đã thuyết phục Cao Trọng Phú (SN 1962 trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) buông vũ khí đầu hàng.

PV đã có mặt tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An chiều 30/4, khi các điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương lấy lời khai của Cao Trọng Phú.

Đối tượng Cao Trọng Phú tại CQĐT.

Theo lời khai ban đầu của Phú: khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi Phú đang có mặt tại nhà riêng ở xóm 7 (xã Nghi Kim, TP Vinh) thì có 3 người gồm Ngô Quang Hưng (SN 1979; trú tại khối Phúc Thọ, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Đặng Ngọc Anh (SN 1956, quê tại phường Quang Trung, TP Vinh, hiện trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng một người đàn ông khác tìm đến nhà Phú.

Do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên nhóm người này định ra hỏi cho rõ. Quá trình đó, Phú đã mang súng ra bắn, làm Hưng và Ngọc Anh gục ngay tại chỗ, 1 người chạy thoát.

Các điều tra viên lấy lời khai của đối tượng Phú.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ nguồn tin ban đầu, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Nhiều người dân quanh vùng đã hiếu kỳ kéo đến xem, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động một lực lượng đến vừa tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra theo dấu vết nóng đồng thời vãn hồi trật tự.

Nhiều người dân hiếu kỳ tại hiện trường xảy ra vụ án.

Sau khi gây án, đối tượng ôm súng cố thủ trong nhà. Nhiều phương án vây bắt đối tượng đã được vạch ra. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các lực lượng đã ưu tiên sử dụng biện pháp vận động thuyết phục để đối tượng ra đầu thú nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt, người dân và chính đối tượng. Và sau gần 6 giờ đấu trí, đến hơn 14 giờ ngày 30/4, đối tượng đã ra đầu thú và giao nộp khẩu súng.

Công an Nghệ An đã thu giữ khẩu súng đang còn 1 viên đạn, cùng một số vỏ đạn tại hiện trường. Hiện tang vật đã được lực lượng chức năng đưa đi giám định.

Hai nạn nhân bị bắn.

Theo lời khai của đối tượng do có thời gian dài làm ăn bên Campuchia nên Phú đã mua khẩu súng cất giấu nhằm phòng thân. Khi trở về Việt Nam, Phú cũng đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam và mới trở về quê xây nhà. Bình thường đối tượng sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm láng giềng, cho đến khi vụ việc xảy ra sáng nay.

Chiếc xe ô tô mà nhóm người tới nhà Phú sử dụng.

Riêng 2 nạn nhân bị bắn đã tử vong, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức khám nghiệm tử thi để làm rõ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân