Thu ngân sách tăng mạnh nhờ bán dầu thô và thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách 6 tháng qua đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số thu từ dầu thô đạt 34.116 tỷ đồng, bằng 121% so với dự toán, bằng 180% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu nội địa ước đạt 741.145 tỷ đồng, bằng 64,6% dự toán, bằng 115,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số thu cả 3 khu vực doanh nghiệp đều đạt mức khá như doanh nghiệp nhà nước đạt 56,8%. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 56,6%. Riêng khu vực công nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 67,7% dự toán.

Đáng chú ý, thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong những tháng đầu năm đạt hơn 16.600 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, có được kết quả trên là nhờ cơ quan thuế các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính và quy trình làm việc trực tiếp với người nộp thuế theo quy định. Triển khai đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa liên thông theo nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”.

Đánh giá chi tiết về tiến độ các chỉ tiêu, khu vực thu, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, 6 tháng đầu năm, có 16/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 55%). Tuy nhiên, vẫn còn 3/19 khoản có tiến độ thu chậm, trong đó thuế bảo vệ môi trường ước đạt 48%. Số thu từ chỉ tiêu này đạt thấp do thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa có hiệu lực từ ngày 1/4/2022; thu phí – lệ phí ước đạt 53,6%; thu tiền cho thuê bán nhà thuộc sở hữu nhà nước ước đạt 23,9%.

6 tháng qua, có 60/63 địa phương có số thu đạt trên 50% dự toán. Một số địa phương có số thu đạt cao như: Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh... Tuy nhiên, vẫn còn 3/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán thấp dưới 50% là: Lai Châu ước đạt 46%; Cao Bằng ước đạt 42%; Sơn La ước đạt 44,2%./.

