Thủ lĩnh đa cấp BitcoinDeFi mất liên lạc

Ít ngày sau khi BitcoinDeFi ký kết bổ nhiệm Phạm Tuấn, người thân cận với Khá "Bảnh" làm đại diện chi nhánh miền Bắc, nhân vật này cùng các thủ lĩnh đã biến mất, nhà đầu tư không thể liên lạc. Sau sự kiện trên, Phạm Tuấn bị nhiều nhà đầu tư tố lừa đảo ở các dự án trước BitcoinDefi.

