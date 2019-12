Thủ đoạn rút trộm tiền tỷ ở các trụ ATM của nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Đài khoản thẻ ATM bỗng dưng “bốc hơi”

Khoảng tháng 11/2017, nhiều khách hàng ở một số tỉnh miền Tây có tài khoản ATM, dù không họ không hề có bất cứ giao dịch nào, thế nhưng trong tài khoản của họ bỗng dưng bị “bốc hơi” với số tiền lớn.

Từ việc tiền trong tài khoản của khách hàng bị đánh cắp bất thường này, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bến Tre, Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an TP.Cần Thơ đã trao đổi thông tin, dựng lên được chân dung của nhóm đối tượng gây án.

Nhóm đối tượng sao chép thông tin thẻ ATM lúc bị trinh sát bắt giữ.

Tại TP.Cần Thơ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ (nay đã nghỉ hưu) chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã bố trí lực lượng trinh sát theo dõi di biến động của nhóm tội phạm công nghệ, đồng thời lên kế hoạch bắt giữ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tối 5/3, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi chúng đang tiến hành tháo thiết bị đọc trộm, sao chép thông tin của khách hàng tại trụ một ATM nằm trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Ngay sau khi bị bắt giữ, danh tính 2 đối tượng này được xác định là Trần Thế Bảo, SN 1992, ngụ ấp An Nhơn 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre; Nguyễn Kim Soàn, SN 1997, ngụ khóm 2, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Cùng lúc này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cũng tiến hành bắt khẩn cấp đối với Jo Pham, SN 1970, thường gọi là Cương, quốc tịch Hoa Kỳ và Nguyễn Văn Hiền, SN 1996, ngụ xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ và khám xét nơi ở đối với Chong Ngai Fong, SN 1976, quốc tịch Malaysia; Chua Ya Thiam, SN 1973, quốc tịch Singapore và David Tee Cheng Meng, SN 1989, quốc tịch Malaysia tại TP.Cần Thơ, thu giữ các tang vật có liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, bọn chúng khai nhận, từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2018, Fong cùng đồng bọn đã rút tiền trong tài khoản của gần 80 người trên địa bàn các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, và TP.Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Thủ đoạn rút trộm tiền tinh vi

Kết quả điều tra ban đầu, Fong cùng với Thiam và Meng sang Việt Nam theo dạng du lịch. Qua các mối quan hệ xã hội, Fong quen với Jo Pham. Sau đó, Fong tổ chức Jo Pham, Hiền, Bảo, Soàn, Thiam và Meng thực hiện việc gắn thiết bị đọc trộm tại các trụ ATM của ngân hàng tại các tỉnh miền Tây và làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Thiết bị đọc trộm, sao chép được nhóm đối tượng gắn tại trụ ATM.

Theo cơ quan điều tra, trước khi gắn thiết bị đọc trộm, sao chép thông tin của khách hàng, Fong đều khảo sát trước và trực tiếp gắn thiết bị hoặc chỉ đạo đồng bọn thực hiện. Trung bình, mỗi trụ ATM nhóm này gắn thiết bị khoảng 2 giờ đồng hồ ghi nhận toàn bộ quá trình giao dịch của khách hàng. Sau đó, Fong chỉ đạo đồng bọn đến lấy thiết bị cùng những mẫu biên lai thông tin của khách hàng mang về phân tích thông tin, kiểm tra số dư và làm thẻ giả để rút tiền.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết, trong đêm 23 và rạng sáng 24/1, tại các trụ ngân hàng ATM tại TP.Bến Tre và huyện Mỏ Cày Nam, nhóm đối tượng đã đồng loạt rút tiền từ tài khoản của 38 nạn nhân, với số tiền gần 1 tỷ đồng. Nếu số tiền trong tài khoản nhiều, các đối tượng chọn thời gian nửa đêm về sáng để rút tiền theo định mức của ngân hàng trong 2 ngày.

Nhóm tội phạm này đã làm giả thẻ ATM và dùng thẻ giả rút tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của các ngân hàng để chia nhau tiêu xài. Trong đó, tại TP.Cần Thơ là 103 triệu đồng, tỉnh Bến Tre gần 1 tỷ đồng, tỉnh Vĩnh Long 615 triệu đồng.

Theo Trung tá Phạm Quốc Anh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ, tiền trong tài khoản của khách hàng, nếu rút không hết, các đối tượng tiếp tục làm thao tác chuyển tiền qua các số tài khoản khác để rút hết tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Số thẻ ATM mà bọn chúng làm để rút trộm tiền của khách hàng tại các trụ ATM.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thế Bảo; Nguyễn Kim Soàn; Chong Ngai Fong; Chua Ya Thiam và David Tee Cheng Meng để điều tra về hành vi Sử dụng thiết bị điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, tất cả các đối tượng này được bàn giao cho Công an tỉnh Bến Tre xử lý theo quy định pháp luật.

55 năm tù cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia Chiều 30/11/2018, sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt nhóm 7 bị cáo trong vụ rút trộm tiền ở các trụ ATM với tổng mức án 55 năm tù. Cụ thề, 14 năm tù đối với bị cáo Chong Ngai Fong (đối tượng cầm đầu). Đối với bị cáo Jo Pham và David Tee Cheng Meng, mỗi bị cáo bị phạt 9 năm tù giam. Các bị cáo Nguyễn Kim Soàn, Trần Thế Bảo và Nguyễn Văn Hiền, mỗi bị cáo bị phạt 7 năm tù giam. Bị cáo Chua Ya Thiam bị phạt 2 năm tù giam cùng về tội Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 1,7 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các ngân hàng là bị hại. Đối với 4 bị cáo gồm: Chong Ngai Fong, Jo Pham, David Tee Cheng Meng và Chua Ya Thiam còn bị Tòa tuyên buộc phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin