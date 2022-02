Thót tim khoảnh khắc bé trai bất ngờ lao ra đường suýt bị container tông trúng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai đang lao thẳng ra giữa đường lớn, suýt bị xe tải container đâm trúng khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt.

Cụ thể, đoạn clip được cắt ra từ camera của một nhà dân gần đó, ghi lại sự việc vào lúc 16 giờ 50 ngày 14/2/2022. Một bé trai khoảng hơn 2 tuổi đang đứng ở lề đường bất ngờ chạy thẳng ra giữa đường. Cùng lúc, một chiếc xe container lớn đang di chuyển với vận tốc nhanh cũng đang đi tới.

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vô cùng nguy hiểm khi bé trai chỉ còn cách chiếc xe tải một khoảng cách rất ngắn nữa thôi là xảy ra va chạm. Tuy nhiên may mắn là một người lớn gần đấy đã kịp thời chạy theo kéo cháu bé lại. Trong gang tấc, cậu bé đã thoát khỏi tai nạn nghiêm trọng.

Dù vậy, tình huống nguy hiểm trên đã khiến cho những người xung quanh chứng kiến đều vô cùng hoảng hốt. Chiếc container và phương tiện xe máy di chuyển cũng phanh gấp dừng lại vì quá bất ngờ.

Đoạn clip vừa đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều "hết hồn hết vía" khi chứng kiến cảnh tượng vô cùng nguy hiểm trên của bé trai. Đồng thời nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm vì cậu bé đã may mắn thoát nạn.

Bé trai bất ngờ lao ra đường suýt bị container tông trúng.

Một số người để lại bình luận:

"Xem clip mà sợ hãi quá. Nhà ngay mặt đường bố mẹ nên lưu ý trông con cẩn thận hơn chứ sơ xuất thế này thì quá nguy hiểm".

"May mà có bác trai gần đấy phản xạ nhanh, chạy theo kịp thời kéo bé lại, không thì mình chẳng dám tưởng tưởng thêm nữa",

"Thót tim. Xe container kia thì đang lao nhanh chứ, chút xíu nữa thôi là tai nạn rồi. Bác tài xế chắc tim cũng nhảy ra khỏi ngực ấy chứ",

"Bố mẹ nên trông con cẩn thận, nhất là những nhà gần đường lớn như thế này. Con mình rồi còn cả những người lái xe cũng vô tình gặp chuyện",...

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút rất đông sự quan tâm của công đồng mạng.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: saostar.vn