Thông tin tiếp vụ nạn nhân tai nạn giao thông được chôn ngay trong đêm: Những tình tiết liên quan cần làm rõ

Để tìm hiểu rõ quy định của luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan đến trường hợp này, PV ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (đoàn Luật sư TP.Hà Nội)

Theo luật sư Cường, Điều 38, luật Giao thông đường bộ 2008 quy định trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông như sau: Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm dừng ngay phương tiện; Giữ nguyên hiện trường; Cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất; Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm bảo vệ hiện trường; Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn; Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế hoặc UBND nơi gần nhất; Bảo vệ tài sản của người bị nạn; Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan công an khi nhận được tin về vụ tai nạn có trách nhiệm cử người tới ngay hiện trường để điều tra vụ tai nạn, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và UBND địa phương bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm kịp thời thông báo cho cơ quan công an, y tế đến để xử lý, giải quyết vụ tai nạn; Tổ chức cứu chữa, giúp đỡ người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn; Trường hợp vụ tai nạn vượt quá khả năng giải quyết, UBND cấp xã phải kịp thời báo cáo UBND cấp trên.

Về nguyên tắc, tất cả các vụ tai nạn giao thông xảy ra phải được điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện; Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý tin báo về tai nạn giao thông phải khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường để giải quyết theo quy định thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, khi có vụ việc tai nạn giao thông xảy ra thì căn cứ vào hồ sơ, tài liệu của hoạt động điều tra, xác minh, trường hợp xác định vụ tai nạn giao thông không có dấu hiệu tội phạm thì cán bộ cảnh sát giao thông báo cáo kết quả và đề xuất giải quyết vụ tai nạn giao thông đến lãnh đạo có thẩm quyền ra thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Luật sư Cường cho biết trường hợp có người chết mà không rõ tung tích, không có thân nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất thì sau khi đã hoàn tất các công việc theo quy định của pháp luật, cơ quan cảnh sát giao thông có thể để UBND có thẩm quyền tổ chức chôn cất.

Tuy nhiên, trước khi để UBND chôn xác nạn nhân, cơ quan công an phải tiến hành xác minh tung tích, thông báo tìm kiếm nhân thân của nạn nhân. Trường hợp tự ý chôn xác nạn nhân tai nạn giao thông chưa đúng quy định pháp luật hoặc có dấu hiệu của hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc che giấu tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tối 10/3, thông tin từ Công an Thanh Hóa, 20h ngày 6/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hoá tiếp nhận thông tin từ Công an xã Hoằng Đồng, với nội dung: Khoảng 20h30 ngày 6/03, tại Km 321+60 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo BKS:36C- 101.16, kéo rơ moóc BKS: 36R- 004.75 do Lại Thế Long (SN 1984), trú ở phường Ba Đình, TX.Bỉm Sơn điều khiển đi theo hướng từ TP.Thanh Hoá đi Hà Nội với người đi bộ chưa rõ danh tính.

Hậu quả người đi bộ tử vong tại hiện trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hoằng Hóa đã phân công tổ công tác thuộc đội Điều tra tổng hợp xuống hiện trường, phối hợp với VKSND huyện Hoằng Hóa và chính quyền địa phương, tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính tung tích nạn nhân, đồng thời trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra đã thông báo cho công an các xã lân cận hiện trường vụ tai nạn, đặc biệt là Công an xã Hoằng Đồng đến nhận dạng tử thi nhưng vẫn không xác định được danh tính.

Công an huyện Hoằng Hoá đã thu mẫu để phục vụ công tác giám định và truy tìm tung tích nạn nhân. Sau khi tiến hành xong các thủ tục theo quy định, do trời mưa to, thi thể nạn nhân đã biến dạng, trong người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân, không có điện thoại di động, Công an huyện Hoằng Hoá đã tiến hành lập biên bản bàn giao tử thi cho UBND xã Hoằng Đồng để tiến hành chôn cất.

Ngày 07/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hóa đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, gửi kèm theo ảnh tử thi đến công an các xã, đài truyền thanh huyện. Ngày 9/3 anh Lê Văn Thành (SN 1993), trú ở thôn Quang Trung xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa đến công an xã này nhận diện qua ảnh và xác định nạn nhân của vụ tai nạn trên là ông Lê Văn D. (SN 1963), trú tại thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa.

Chiều 9/3, ông Lê Văn Hùng (SN 1957 – anh trai nạn nhân) cho biết, gia đình và người dân địa phương rất ngờ, khó hiểu khi lực lượng công an và chính quyền địa phương đã mang thi thể nạn nhân chôn cất ngay trong đêm mà không thông báo với gia đình.

