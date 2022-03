Thông tin này có thể khiến iFan thất vọng với iPhone 14 Pro

iPhone 14 series có thể sẽ được công bố vào tháng 9 và dự kiến có các mẫu iPhone 14 6,1 inch, iPhone 14 Max 6,7 inch, iPhone 14 Pro 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch.

Mới đây, tài khoảng Per It's Fat đưa ra một thông tin có thể khiến các iFan thất vọng về iPhone 14 Pro. Theo PhoneArena, Per It Fat cho biết iPhone 14 Pro sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến Sony IMX703 12 MP tương tự như trên iPhone 13 Pro và 13 Pro Max.



Trước đó, TrendForce của Đài Loan hay nhà phân tích Ming-chi Kuo đều cho rằng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ đi kèm camera chính 48 MP như là lựa chọn thay thế cho cảm biến 12 MP của mẫu hiện tại, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh cũng như cho phép quay video 8K.

Được biết, cả iPhone 13 Pro và 13 Pro Max đều đi kèm với cảm biến chính lớn hơn và ống kính nhanh hơn một chút so với tiền nhiệm của chúng, giúp thu được nhiều ánh sáng hơn trước. Kích thước điểm ảnh cũng lớn hơn và cảm biến siêu rộng có tính năng lấy nét theo điểm ảnh.

Ngoài ra, chúng cũng hỗ trợ các tính năng phần mềm như Smart HDR 4 giúp điều chỉnh độ phơi sáng cho nhiều người trong khung hình, tính năng Photographic Styles và chế độ Cinematic cho phép người dùng chuyển liền mạch giữa các chủ thể khác nhau trong video.



Về lý thuyết, đó có vẻ mang nhiều thay đổi nhưng sự thật, cải tiến độ phân giải vẫn là thứ mà người dùng mong chờ nhiều nhất ở iPhone cao cấp thế hệ tiếp theo.

Samsung và Google đều đã nâng cấp số megapixel trên Galaxy S22 Ultra và Pixel 6 tương ứng, vì vậy việc Apple nâng cấp phần cứng máy ảnh là điều hợp lý. Tuy nhiên, Per It's Fat là một nguồn tin không có nhiều thành tích về các suy đoán trước đó nên mọi thứ vẫn chỉ được xem là tin đồn.

Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: saostar.vn