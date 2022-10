Thờ ơ với vaccine ngừa Covid-19 sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh

Trong thông báo mới nhất, Ủy ban khẩn cấp của WHO cho rằng, dù hiện nay, người dân tại nhiều khu vực dường như tin rằng dịch Covid-19 đã chấm dứt nhưng đây vẫn là một sự cố y tế cộng đồng có thể tiếp tục gây tác động bất lợi và mạnh mẽ tới sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Kể cả khi số ca tử vong hằng tuần vì Covid-19 đã xuống mức thấp nhất tình từ khi đại dịch bùng phát, thì căn bệnh này vẫn là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn so với những bệnh khác do virus gây ra.