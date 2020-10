Thi thể bị hất văng khỏi xe chở xác chết khiến người qua đường sợ 'vỡ mật'

Vụ việc xảy ra ngay trước khu chợ Cuscatlan ở El Salvador vào hôm 1/10. Chiếc xe của cơ quan pháp y có vẻ đã "quá tải" khi phải vận chuyển hàng đống xác chết chất chồng. Trong lúc đang lưu thông, một thi thể trên thùng xe còn bị hất văng ra giữa phố trước sự kinh hãi của người đi đường.

Ngay khi phát hiện sự cố, một nhân viên pháp y đeo khẩu trang lập tức bước xuống, liên tục vẫy tay điều tiết giao thông và ra hiệu cho tài xế lùi lại đúng vị trí để nâng thi thể lên thùng xe. Hiện chưa rõ có phải vụ việc "thót tim" trên xảy ra vì nhân viên y tế không trói chặt xác chết vào xe hay không. Theo tờ El Salvador Times, không có báo cáo nào cho thấy các thi thể thuộc về bệnh nhân mắc COVID-19.

Tuy nhiên, sau khi được chia sẻ trên Twitter, đoạn clip vẫn dấy nên làn sóng hoang mang trong cộng đồng dân cư El Salvador vì nguy cơ lây lan virus. Một người dùng mạng xã hội lo lắng: "Biết đâu việc này sẽ khiến virus gây COVID-19 có cơ hội phát tán".

El Salvador là quốc gia có số người mắc COVID-19 cao hơn các nước khác trong khu vực Trung Mỹ, với tỷ lệ tử vong 2,4%. Tính đến ngày 2/10, nước này đã ghi nhận 29.175 trường hợp nhiễm bệnh và 848 ca tử vong.

