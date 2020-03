Thí sinh Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ toàn cầu nói tiếng Anh lưu loát giới thiệu về quê hương Nghệ An

Nữ giảng viên Lê Hà Phương dự thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ toàn cầu 2020

Your browser does not support the video tag.

Lê Hà Phương nói tiếng Anh giới thiệu về quê hương (Video: Nhân vật cung cấp)

Theo đó, trong video dài hơn 3 phút, người đẹp Ảnh Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2018 Lê Hà Phương đã trân trọng và xúc động giới thiệu về quê hương Nghệ An, nơi cô sinh ra và lớn lên.

Lê Hà Phương chia sẻ: “Bản thân tôi may mắn được sinh ra tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ lãnh tụ kiệt xuất của đất nước Việt Nam và là 1 trong 100 danh nhân văn hóa thế giới do Tạp chí Time bình chọn”.

Cùng với đó, xuyên suốt video là hình ảnh Hà Phương thướt tha trong tà áo dài duyên dáng cùng với chiếc nón lá, là những hình ảnh thân thương đại diện cho phụ nữ Việt Nam cùng với những hình ảnh được ghi lại tại những danh lam của xứ Nghệ như Quảng trường Hồ Chí Minh, quê Bác Hồ, đền Quang Trung, biển Cửa Lò...

Những hình ảnh đời thường của Hà Phương cùng gia đình hạnh phúc 2 cô con gái xinh xắn cũng được cô giới thiệu. Với Hà Phương đó là động lực để cô phấn đấu cho sự nghiệp và cuộc sống.

Lê Hà Phương là hoa khôi Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2018

Lê Hà Phương là hoa khôi Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2018 và được chọn là người đại diện Việt Nam tham dự Mrs Global Universe 2020 diễn ra tại Singapore trong thời gian sắp tới.

Hà Phương hiện là giảng viên báo chí của Trường Đại học Vinh – Nghệ An. Ngoài ra, cô còn là MC được nhiều người biết đến bên cạnh nhiều tài lẻ khác như âm nhạc, nấu ăn…

Với những năng khiếu nổi bật Lê Hà Phương được kỳ vọng sẽ mang về giải thưởng cao tại Mrs Global Universe 2020.

Những hình ảnh đẹp của Lê Hà Phương

Lê Hà Phương là giảng viên đại học đồng thời là MC được nhiều người yêu thích

Hà Phương có số đo hình thể đẹp...

... nên trong bất kỳ trang phục nào cô cũng toát lên vẻ xinh xắn, đáng yêu

Ở các góc chụp khác nhau nữ giảng viên vẫn cho thấy những nét đẹp sắc sảo, ấn tượng của người con gái xứ Nghệ

Đặc biệt, nụ cười của Hà Phương là điểm nhấn tạo thiện cảm cho nhiều người

Tác giả: Thiên Thiên

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam