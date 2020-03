Huyền My, bà Tưng và những mối tình tin đồn ồn ào nhất BĐVN

1. Công Vinh – Pha Lê, mối tình ồn ào nhất làng bóng đá Việt

Dư luận bắt đầu rộn ràng tin đồn về mối tình giữa chàng Công Vinh và Pha Lê vào từ năm 2008 – lúc mà cái tên Công Vinh còn là người hùng của bóng đá Việt Nam.

Lúc bấy giờ, Pha Lê đã gây chú ý khi công khai chuyện tình với chàng cầu thủ tài năng của bóng đá Việt. Thế nhưng, trong lúc dư luận đang xôn xao về mối quan hệ với Pha Lê, thì Công Vinh bỗng quay sang công bố Thủy Tiên là người yêu chính thức của mình. Pha Lê phải một mình đối diện với sự phản ứng gay gắt của dư luận khi bị coi tự nhận mình là người yêu của “con cưng” bóng đá quốc gia lúc đó.

Tưởng chừng chuyện tình này đã đi vào dĩ vãng, thế nhưng không ai ngờ sau 4 năm, Pha Lê vẫn chưa chấm dứt uất ức, thất vọng khi đăng tải một tâm thư dài nhắc lại những kỉ niệm đã qua trên trang cá nhân của mình gửi tới người có tên là CV9.

Một lần nữa câu chuyện cũ tạo nên làn sóng dư luận khi Công Vinh đang hạnh phúc bên Thủy Tiên. Cuối cùng, những kỉ niệm dù đẹp hay buồn thì ở thời điểm hiện tại cả hai cũng đang có cuộc sống riêng của mình, Công Vinh hạnh phúc với gia đình nhỏ cùng Thủy Tiên, Pha Lê cũng thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

2. Quang Hải – Huyền My, chia tay không lâu đã lộ hình ảnh với bạn gái mới

Quang Hải được fan ngưỡng mộ khi có mối tình đẹp bên bạn gái xinh đẹp Nhật Lê, khoảng thời gian trước đây, cả hai được cho là đã đường ai nấy đi.

Sau đó không lâu, hình ảnh thân mật giữa Quang Hải và cô gái lạ mặt có tên là Huyền My được đăng tải trên mạng xã hội, và cô được cho là bạn gái mới của chàng cầu thủ này. Huyền My tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa và hiện tại đang là bà chủ tiệm nail. Mặc dù cả hai chưa bao giờ chính thức lên tiếng hẹn hò nhưng với nhiều chi tiết trùng hợp, khiến fan cho rằng Quang Hải và Huyền My đang yêu nhau.

Thời điểm hiện tại, cô nàng Huyền My có lẽ là người chịu áp lực lớn nhất trong số các nàng WAGs Việt Nam khi phải đối mặt với búa rìu dư luận. Bắt đầu từ bức ảnh cô nàng khoe dòng chữ khá tình cảm: “Anh thương vợ”. Sau đó, cộng đồng mạng soi ra đây chính là chữ kí của Quang Hải. Chưa hết, cặp đôi nhanh chóng còn bị đồn là đi du lịch với nhau. Cả hai đều đăng tải lên mạng xã hội những bức hình chụp ở Đà Lạt tại cùng một thời điểm.

Chính vì vậy, tin đồn về quan hệ tình cảm giữa Huyền My và Quang Hải xuất hiện ngày một dày đặc hơn. Ngay cả khi chẳng hề động chạm đến ai mà chỉ đơn giản đăng tải một bức hình chụp, Huyền My cũng bị hàng loạt fan cuồng nhảy vào trang cá nhân để “ném đá”. Hoặc chỉ mỗi hình xăm để lộ, cô nàng cũng phải chịu chỉ trích từ cư dân mạng.

3. Lê Sỹ Mạnh – Tâm tít, mối tình tin đồn giữa chàng “nam vương V.League” và cô hot girl Hà Thành

Trước khi lấy chồng, Tâm tít từng có mối tình ồn ào với chàng cầu thủ điển trai Lê Sỹ Mạnh . Cả hai thường xuyên đi chung và có những cử chỉ tình tứ cùng nhau vào khoảng đầu năm 2011. Người hâm mộ càng chắc chắn hơn khi tấm hình Tâm Tít khoác tay Sỹ Mạnh khi cùng đi hát với bạn bè được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Lúc bấy giờ, với thân hình lý tưởng như một siêu mẫu và vẻ đẹp nam tính, Mạnh “kanu” được chính các cầu thủ gọi bằng những biệt danh như “nam vương V.League” hay Trần Quán Hy của Việt Nam, còn Tâm tít là một cái tên không quá nổi tiếng.

Tuy nhiên, cả nàng hot girl và cựu tiền đạo CLB Thanh Hóa đều lên tiếng phủ nhận và chỉ coi nhau như bạn bè thân thiết. Mọi người cho rằng, mối tình tin đồn chính là bước đệm cho màn PR hoàn hảo của cô gái Hà Nội đang lập nghiệp trong đất Sài thành. Một thời gian sau đó, cặp đôi không còn xuất hiện cùng nhau. Nghi vấn tình cảm giữa họ cũng vì thế mà dần lắng xuống.

4. Mạc Hồng Quân – Bà Tưng, cặp đôi thị phi

Bà Tưng hay còn biết tới tên thật là Lê Thị Huyền Anh đã từng có mối quan hệ trên mức bạn bè với chàng cầu thủ Việt Kiều Mạc Hồng Quân. Đây được cho là cặp đôi thị phi nhất làng bóng đá Việt khi bà Tưng luôn gắn liền với những hình ảnh khoe vòng một táo bạo, còn Mạc Hồng Quân được nhắc tới như một anh chàng sở khanh khi có những chuyện tình chóng vánh với nhiều người đẹp showbiz, đặc biệt là sau khi làm Ly cute có bầu rồi truất ngựa truy phong.

Khi được hỏi về Mạc Hồng Quân,Bà Tưng không ngại chia sể thẳng thắn: “Chuyện đó đã là quá khứ rồi em cũng không hề muốn nhắc đến tên anh chàng cầu thủ đó vì đó là vết nhơ trong cuộc đời của em. Em không muốn nhắc lại”.

Ngoài ra, “Bà Tưng” cũng bật mí Mạc Hồng Quân không phải là một người đàn ông đáng tin cậy. Cô tiết lộ “thực tế còn tởm hơn nhiều” khi bóc mẽ những thói hư tật xấu của chàng cầu thủ điển trai, hào hoa này. Hiện tại, Mạc Hồng Quân đã kết hôn với người mẫu Kỳ Hân . Còn Bà Tưng thì đã có một cuộc sống khác hoàn toàn. Cô tạm dừng việc học, tập trung kiếm tiền bằng các hợp đồng nghệ thuật và kinh doanh.

