Thi chuyển cấp lớp 10 tại Nghệ An: "Trúng tủ rồi mẹ ơi!"

Ngay khi kết thúc môn thi Ngữ Văn sáng nay, sau khi đối chiếu hai đề thi (đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo và đề thi giả lan truyền trên mạng), Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo với Công an tỉnh để làm rõ sự việc và xử lý theo pháp luật. Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn tỉnh có 62 thí sinh vắng thi; không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có sự cố bất thường xảy ra. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.