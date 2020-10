Theo lời khai, Công an tìm ra nơi đối tượng cất giấu 10.000 viên ma tuý tổng hợp

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cơ quan này đã tạm giữ Trần Anh Tài (SN 1982) trú khối 5, phường Lê Lợi, TP. Vinh và Phạm Anh Tuấn (SN 1982) trú khối 8, phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chân dung hai đối tượng Tuấn và Tài tại cơ quan Công an.

Theo nội dung vụ việc, thời gian gần đây cơ quan công an phát hiện có một số đối tượng lấy đầu mối huyện Hưng Nguyên làm nơi trung chuyển ma túy đến các địa bàn khác. Công an huyện Hưng Nguyên đã thành lập chuyên án 129M để đấu tranh triệt phá.

Qua điều tra, ban chuyên án xác định Trần Anh Tài và Phạm Anh Tuấn có liên quan đến đường dây này. Vào chiều ngày 22-10, các trinh sát bắt quả tang Tuấn giấu 300 gam ma túy dạng đá trong đôi giày thể thao, được đóng gói dạng bưu phẩm gửi từ châu Âu về Việt Nam.

Từ lời khai của Tuấn, cơ quan công an tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của Tài. Ở nhà riêng của Tài, cơ quan công an thu giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, toàn bộ số hàng trên được giao dịch qua mạng xã hội. Hàng được đóng gói từ Châu Âu gửi về Việt Nam qua đường bưu điện. Nếu hàng về trót lọt, Tài sẽ gửi sang nước thứ 3 để tiêu thụ và sẽ được trả tiền công.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an huyện Hưng Nguyên tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhật Quang (TH)

Nguồn tin: Pháp luật Plus