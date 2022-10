Theo bạn đi đánh nhau, nam sinh lớp 9 trở thành kẻ giết người

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Vừ Bá G. (SN 2007) trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về tội Giết người. Thời điểm xảy ra sự việc, G. đang là học sinh của Trường Phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Tây Sơn.

Vào tối ngày 21/3, G. đang ngồi uống rượu ở nhà thì có bạn là Mùa Chứ Dị đến rủ đi đánh nhau. Người mà Dị muốn đánh là Lầu Bá T. (SN 2004) cùng trú tại huyện Kỳ Sơn và đang là học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn. Trước đó, giữa Dị và em T. có mâu thuẫn. Dù không liên quan nhưng khi được bạn rủ, G, vẫn đồng ý và mang theo con dao mẹo.

G. luôn cúi gằm mặt và thỉnh thoảng đưa tay quệt nước mắt

Khi đến khu nội trú của trường, Dị chỉ vào T. rồi nói đám bạn đi cùng xông vào đánh. Lúc này, G. đi vào, tát vào mặt em T. Nhóm bạn đi cùng cũng lao vào đánh T. Bị đánh, nạn nhân bỏ chạy nhưng bị G. đuổi theo chặn lại nên T. đẩy G. ra. Sau đó, T. tiếp tục bỏ chạy thì bị G. chém nhiều nhát vào vùng đầu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó.

Tuy nhiên, do bị thương nặng nên đến ngày 25/3/2022 thì T. tử vong. Nguyên nhân T. chết là do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do vết thương làm vỡ xương hộp sọ, phù não, xuất huyết não.

Được biết, G. sinh ra trong gia đình nghèo ở huyện miền núi Kỳ Sơn. Vì cuộc sống quá khó khăn, bố mẹ G. cùng nhau vào Bình Phước làm công nhân cao su. G. được bố mẹ gửi gắm cho người bác ở quê nhà chăm sóc. G. học ở trường Phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Tây Sơn theo diện ngoại trú.

Trong phiên xét xử G. bố mẹ đi làm xa để kiếm tiền để trả khoản nợ đã vay để bồi thường cho bị hại nên chỉ có người bác đến tham gia. Trước vành móng ngựa, G. cho biết giữa bị cáo và bị hại không hề có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, vì nghe lời bạn bè rủ rê, có chút hơi men nên bốc đồng làm liều.

Khi được nói lời sau cùng, G. xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi bố mẹ và thầy cô. Đại diện nhà trường nơi bị cáo theo học nhận một phần trách nhiệm vì đã không quán xuyến sát sao học sinh trong khu nội trú. Phía đại diện nhà trường cho biết, G. là học sinh có học lực khá, chăm ngoan. Vì phạm tội ở độ tuổi quá trẻ, nhà trường xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho G.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình G. và gia đình 5 nam sinh liên quan đến vụ việc đã bồi thường hơn 500 triệu đồng cho phía bị hại. Đại diện hợp pháp cho người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Vừ Bá G. và không yêu cầu xem xét về trách nhiệm dân sự.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Vừ Bá G. 6 năm tù. Vì sự bốc đồng của tuổi mới lớn, G. đã đẩy bản thân mình vào con đường tù tội. Giờ đây, trong khi bạn bè đang ngày ngày xúng xính đến trường thì G. lại phải sống trong chuỗi ngày của sự ân hận. Nếu như G. biết từ chối lời rủ rê của bạn bè thì đã không phải rơi vào bi kịch này…

Tác giả: G.An - T. Loan

Nguồn tin: anninhthudo.vn