Thêm 335 bệnh nhân COVID-19 tử vong, gia tăng ca nặng, nguy kịch

Cụ thể:

+ TP. Hồ Chí Minh ngày 08/9: 268 ca

+ Tỉnh Bình Dương ngày 08/9: 34 ca

+ Tỉnh Long An ngày 08/9: 8 ca

+ Tỉnh Tiền Giang ngày 08/9: 7 ca

+ Tỉnh Đồng Nai trong 02 ngày 08-09/9: 11 ca

+ Tỉnh Đồng Tháp ngày 08/9: 2 ca

+ Tỉnh Trà Vinh ngày 08/9: 1 ca

+ Tỉnh Vĩnh Long trong 02 ngày 08-09/9: 2 ca

+ Tỉnh Bến Tre ngày 08/9: 1 ca

+ Tỉnh Khánh Hòa ngày 08/9: 1 ca

+Tỉnh Tây Ninh bổ sung số liệu ca tử vong của tháng 8/2021: 89 ca

Theo thống kê trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 310 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.479 ca, trong đó: thở ô xy qua mặt nạ: 4.053; thở ô xy dòng cao HFNC: 1.210; thở máy không xâm lấn: 257; thở máy xâm lấn: 930; ECMO: 29. Như vậy so với hôm qua, số ca nặng, nguy kịch đã tăng thêm hơn 110 bệnh nhân.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM) có quy mô 1.000 giường, hiện đang điều trị 689 bệnh nhân nặng và nguy kịch.Bên cạnh việc điều trị cho các trường hợp bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện còn triển khai điều trị tâm lý và vật lý trị liệu cho bệnh nhân sau khi khỏi bệnh. Do nhiều trường hợp khỏi bệnh cần được hỗ trợ sau một thời gian dài nằm điều trị có ảnh hưởng đến tâm lý, cũng như việc đi lại do nằm dài ngày.

Đến nay bệnh viện tiếp nhận hơn 2.628 bệnh nhân trong đó có hơn 600 bệnh nhân xuất viện, số người điều trị từ nặng xuống nhẹ là 749. Tử vong có 694 người (chiếm 26,4%, tỷ lệ tử vong này không thấp cũng không quá cao so với thế giới). Đến giờ này bệnh nhân nhập viện giảm khoảng 30%, tử vong giảm gần 50%.

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong