Thấy nhóm học sinh sắp lao vào hỗn chiến, bác trai liền xuất chiêu 'độc' giải tán đám đông

Cụ thể, vào giữa trưa, tan học xong nhưng một nhóm vài em học sinh không chịu về nhà ngay mà tụ tập bên góc đường "giải quyết" xích mích.

Dường như nắm bắt được căng thẳng đang dần "leo thang", xô xát chuẩn bị nổ ra đến nơi, nên bác trai nhà gần đó đã lập tức rút vòi nước ra xịt tóe loe vào đám đông. Thậm chí, sợ nước chưa đến đúng điểm, người đàn ông còn cố gắng kiễng chân, nhoài người ra để vòi xịt phun rộng hơn. Thấy nước, nhiều học sinh liền tản đi, tránh nước rơi vào người.



Mặc dù đoạn clip kết thúc chưa biết nhóm học sinh có xảy ra xô xát nữa hay không nhưng hành động của bác trai trong clip đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Có lẽ 1 cơn mưa "nhân tạo" của bác sẽ giúp các cháu phần nào tỉnh táo, dịu lại những khuôn mặt đang rất căng thẳng.

"Ông bác kiểu: Có chịu được quả vòi xịt vào đuýt này không mà còn oánh nhau hả các cháu?",

"Quá tuyệt vời, những tia nước làm mát cả tâm hồn của các võ sư sĩ tử",

"Các cháu sắp bốc hỏa, bác xịt nước dập là đúng rồi",

"Bản lĩnh các cháu thì có nhưng ướt người thì không chịu được",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn