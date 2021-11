Thầy lang chữa vô sinh bằng quan hệ tình dục: Công an nói gì?

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết, ngày 25/10, Công an huyện Lục Ngạn quyết định không khởi tố vụ án thầy lang chữa bệnh bằng quan hệ tình dục. Trước đó, chị C (người huyện Lục Ngạn, lấy chồng huyện Lục Nam) tố cáo đến Công an huyện Lục Ngạn về việc ông V. T. H ở huyện Lục Ngạn có hành vi chữa hiếm muộn, vô sinh bằng cách cưỡng ép chị C quan hệ tình dục làm chị này mang thai và sinh ra hai cháu bé.

Ông Duân cho biết thêm, đây là vụ việc nhạy cảm, được dư luận quan tâm, nên Công an huyện Lục Ngạn làm việc thận trọng. Cả hai bên đều có luật sư theo đuổi vụ việc.

Theo ông Duân, quá trình điều tra xác định, năm 2018, vợ chồng chị C đến nhà ông H chữa hiếm muộn con. Bản thân ông H hành nghề y dược tư nhân không có bằng cấp và chưa được cấp phép.

Ngôi nhà ông H chữa hiếm muộn cho bệnh nhân. Ảnh báo Bắc Giang

Cũng theo ông Duân, khi vợ chồng chị C gặp thầy H đặt vấn đề chữa hiếm muộn, thầy H đề nghị vào phòng để kiểm tra và lấy thuốc. Lần sau, vợ chồng này tiếp tục đến thầy H để chữa bệnh. Thầy H đốt ngải, rồi “quan hệ” với người vợ để tinh thông mạch, huyệt đạo. Sau đó, thầy H cắt thuốc cho về và hướng dẫn đến ngày nào đó thì vợ chồng chị H mới quan hệ tình dục. Người chồng có đi cùng vợ đến nhà thầy H và có ngồi cách cửa phòng thầy H chữa hiếm muộn cho vợ khoảng 3 mét.

Vợ chồng chị C lên thầy H chữa bệnh hiếm muộn nhiều lần. Sau đó, người vợ có bầu và sinh con. Thời gian từ 2018 – 2020, người vợ sinh được hai đứa con.

Sau đó, chồng chị C thấy đứa con đầu không giống mình, đứa thứ 2 cũng không giống cả bên nội và bên ngoại nên đi giám định. Kết quả giám định cả hai con đều không cùng huyết thống với bố. Lúc này, người chồng tra hỏi vợ, người vợ bảo không quan hệ với ai ngoài chồng và thầy H chữa bệnh hiếm muộn. Sau đó, chị C có trình báo vụ việc đến Công an huyện Lục Ngạn.

“Vụ việc này nhạy cảm nên Công an huyện Lục Ngạn điều tra kỹ càng. Công an, viện kiểm sát và tòa án xem xét rất kỹ vụ việc. Cả 3 cơ quan đều xác định với những tài liệu, chứng cứ thu thập được thì không cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án. Ông H xác định vi phạm luật hôn nhân và gia đình nên chuyển cơ quan thẩm quyền xử phạt theo quy định”, ông Duân nói.

Tác giả: Nguyễn Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong