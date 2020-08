Thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT nghi mắc Covid-19: Xét nghiệm 100 học sinh, giáo viên

Ngày 19-8, lãnh đạo UBND thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), cho biết ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 51 trường hợp có tiếp xúc gần với ông N.T.C (34 tuổi; trú thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Hiện tại, 51 người này đang được cách ly tập trung tại khu nội trú của Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức). Trong sáng 19-8, ngành y tế địa phương cũng đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh Trường THPT Khâm Đức. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát thêm các trường hợp F2 để cách ly y tế tại nhà.

Được biết, ông C. là giáo viên Trường THPT Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam). Từ ngày 13 đến 17-7, ông C. có mặt tại BV Đà Nẵng chăm vợ là BN 981 bị bệnh đang nằm điều trị tại đây. Trong ngày 15-7, từ BV Đà Nẵng, ông C. lên Trường THPT Nông Sơn dự lễ bế giảng, dự liên hoan cùng tập thể lớp 10 mà ông C. chủ nhiệm, sau đó về lại BV. Ngày 22, 25-7, ông C. có trở lại trường THPT Nông Sơn, có tiếp xúc với một số giáo viên, HS của trường. Từ ngày 8 đến 10-8, ông C. có đi coi thi tại điểm thi số 50 Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức).

Hiện tại, các ngành chức năng huyện Nông Sơn đã xác định có ít nhất 49 tiếp xúc gần với ông C. Trong 49 người này, có 32 người là cán bộ, giáo viên; 17 người còn lại là học sinh trường THPT Nông Sơn. Những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Như đã thông tin, sáng 19-8, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy ông N.T.C dương tính với virus SARS-CoV-2. May mắn, con gái của ông C. là cháu N.N.L.C (2014) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Ông C. là chồng của BN 981, vừa được Bộ Y tế công bố sáng 18-8.

Sở GD-ĐT Quảng Nam nói gì? Liên quan đến trường hợp này, ngày 19-8, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã có thông cáo báo chí, cho biết trước đó Sở GD-ĐT đã ban hành công văn số 1298/SGDĐT-VP ngày 1-8 về việc tiếp tục chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã rà soát số cán bộ, giáo viên có liên quan đến yếu tố F1, F2 và báo cáo về Sở. Sở GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 1186/QĐ-SGDĐT ngày 6-8 về điều động, dừng điều động cán bộ coi thi, cán bộ giám sát Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tuy nhiên, sau khi kết thúc kỳ thi, tại Điểm thi Trường THPT Khâm Đức có trường hợp ông N.T.C tham gia coi thi. Sự việc này được ông NTC báo cáo như sau: Từ ngày 13 đến 17-7, ông C. có đi chăm vợ tại BV Đà Nẵng. Khi có thông tin dịch bệnh bùng phát ở Đà Nẵng, ngày 31-7, vợ chồng ông có đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Cẩm Thanh. Tuy nhiên, sau khi khai báo xong, vợ chồng ông không nhận được thông báo, quyết định nào về việc cách ly tập trung hay cách ly tại nhà và tình hình sức khỏe của vợ chồng ông hoàn toàn bình thường. Nếu tính từ ngày ông đến bệnh viện Đà Nẵng (13-7) đến ngày đi coi thi (8-8) thì đã hơn 20 ngày. Ông C thực hiện xong việc coi thi và về lại nhà vào ngày 10-8. Sau khi đi coi thi về, đến ngày 14-8, vợ ông mới được cơ quan y tế địa phương gọi đi lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 17-8 mới có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay các trường hợp liên quan đến dịch bệnh đều xảy ra và phát hiện sau khi tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ thi. Hiện nay, UBND tỉnh có công văn ngày 19-8 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới, đã giao cho Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2; đồng thời chỉ đạo các trường THPT làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho các em học sinh để tập trung ôn tập thi đợt 2 đạt kết quả.

