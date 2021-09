Thầy cô lội bùn lầy, vượt hàng chục km vào bản gọi học sinh đến lớp

Nghệ An: 1.500 điện thoại thông minh sẽ đến với học sinh nghèo Sáng 17/9, bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ; bà Hồ Thị Thùy Trang - Giám đốc VNPT Nghệ An trao hỗ trợ 1.500 sim 4G hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh nhằm giúp các em học sinh nghèo học trực tuyến. Đây là hoạt động thiết thực của tỉnh Nghệ An hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động trong hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước vào tối 12/9 vừa qua. Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thay mặt ngành tiếp nhận những món quà hỗ trợ. Chương trình kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến, nhất là các khu vực đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID -19. Chương trình có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, mang lại hiệu quả thiết thực với hàng triệu học sinh, sinh viên, hàng triệu gia đình trên cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An; đồng thời chuyển tải thông điệp thích ứng phù hợp với tình hình, quản lý sự thay đổi và lan tỏa lòng nhân ái. (Cảnh Huệ)