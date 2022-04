Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh hội nghị

Hàng hóa trên địa bàn tỉnh được xuất khẩu đi đến hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Phó Giám đốc Sở Công thương Cao Minh Tú báo cáo kết quả hoạt động xuất nhập khẩu năm 2021 và quý I/2022

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công thương Cao Minh Tú cho biết, mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, song hoạt động xuất khẩu của Nghệ An trong năm qua đạt thành tựu vượt bậc với 2,43 tỷ USD, tăng 60,77% so với năm 2020 và vượt 102,5% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt 2,11 tỷ USD, tăng 76,04%, vượt 132,2% kế hoạch năm 2021.

Nhiều mặt hàng có thế mạnh của tỉnh có kim ngạch tăng trưởng mạnh như: Tôn, thép các loại tăng 157% so với cùng kỳ năm trước; Xi măng tăng 17,8%; Hàng dệt may tăng 38,1%; Linh kiện điện tử tăng gấp hơn 17 lần; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 184,8 triệu USD; Hàng thủy sản tăng 66,7%; Sắn và sản phẩm sắn các loại tăng 42%. Đáng chú ý, tỷ lệ hàng hoá xuất khẩu qua chế biến ngày càng tăng, nhất là hàng lâm sản, khoáng sản, vật liệu xây dựng, thuỷ sản chế biến và một số hàng nông sản chế biến như chè khô, nước hoa quả chế biến.

Hàng hóa được xuất khẩu đi đến hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với nhiều thị trường mới như: Đông Timor, Sierra Leone, Burundi, Marshall Islands, Luxembourg…

Số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tăng, với 270 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm 188 doanh nghiệp nội tỉnh và 82 doanh nghiệp ngoại tỉnh tham gia xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Nghệ An. Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.657 tỷ đồng, tăng 32,4% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh và tăng 40,5% so với năm 2020.

Doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ khó khăn

Trong tình hình kinh tế thế giới và khu vực hiện nay dự báo tiếp tục có những biến động khó lường: Đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; cạnh tranh giữa các nước lớn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đáng chú ý hiện nay là những quy định mới của Trung Quốc về biện pháp siết chặt dịch COVID-19; tăng cường giám sát, thực hiện nghiêm các quy định đối với hoạt động nhập khẩu nông thủy sản trên tuyến biên giới đất liền đã khiến doanh nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển, thông quan, xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc...

Đại diện Công ty TNHH Kido Vinh phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, chi phí sản xuất tăng do chi phí vận chuyển, chi phí nguyên liệu tăng

Trước tình hình đó, tại hội nghị, các doanh nghiệp phản ánh giá nhiên liệu tăng gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; bên cạnh đó, cước phí tăng cao, các lô hàng xuất khẩu lợi nhuận rất thấp, thậm chí là không có lợi nhuận nhưng doanh nghiệp cũng phải làm để giữ mối quan hệ với khách hàng

Doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như: Có các chính sách phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực; thành lập câu lạc bộ kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm của các doanh nghiệp...

Là đơn vị chuyên về lĩnh vực vận tải hàng hóa, xuất nhập khẩu, đại diện Công ty cổ phần Vilaconic đề nghị tỉnh có các chính sách như thưởng xuất khẩu theo kim ngạch; đầu tư hoàn thiện hạ tầng logistics cảng biển...

Đại diện Công ty TNHH Royal Foods Nghệ An – doanh nghiệp chế biến thực phẩm cá đóng hộp cho biết, những năm gần đây, do tình hình nguyên liệu cá Nục, cá Trích ở trong nước không đủ để phục vụ sản xuất. Do đó, Công ty phải nhập khẩu nguyên liệu cá trích từ nước ngoài về để phục vụ sản xuất, trong đó nguồn nguyên liệu cá trích từ các tàu đánh bắt của Nga sẽ gặp khó khăn trong việc khai thác do chiến sự Nga - Ukraina vừa qua.

Trước tình hình đó, Công ty đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc khó khăn về nguồn nguyên liệu, đồng thời đề xuất với các Ban, ngành Trung ương có cơ chế hỗ trợ và gia hạn thêm thời gian đối với danh mục miễn thuế; hỗ trợ giảm thang thuế thu nhập, miễn thuế, cho chậm thuế với doanh nghiệp nhằm hỗ hỗ trợ về mặt tài chính hoặc hỗ trợ các gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp để vực dậy sản xuất...

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp phản ánh tình trạng tắc biên, khó khăn khi làm thủ tục thông quan cho hàng hóa tại cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc do bên phía Trung Quốc đóng cửa khẩu thường xuyên không báo trước. Các doanh nghiệp mong muốn tình hình trên cửa khẩu được giải quyết và cơ quan hải quan Trung Quốc có thể kiểm tra hàng hóa, kiểm dịch bằng thủ tục nhanh gọn, hợp lý giúp doanh nghiệp Việt Nam sớm giao hàng cho người nhận...

Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Vi Ngọc Quỳnh đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp có đủ nhân lực để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh

Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Văn Hải trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến điều chỉnh giá cước đường biển; quy hoạch hạ tầng cảng biển; việc kết nối logistics đường sắt

Trước những kiến nghị của các doanh nghiệp, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có giải đáp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; làm rõ hơn các vấn đề doanh nghiệp quan tâm.

Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường xuất khẩu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả đạt được cùng với những đóng góp quan trọng của các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, song theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, xuất khẩu năm 2021 tuy có sự tăng trưởng vượt bậc nhưng vẫn chưa thực sự bền vững, hiệu quả chưa cao. Mặt hàng xuất khẩu tuy đa dạng nhưng quy mô còn nhỏ bé, còn phụ thuộc vào nguồn hàng ngoại tỉnh và thị trường ngoài nước. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô sản xuất - kinh doanh nhỏ. Hạ tầng và dịch vụ logistics phục vụ xuất khẩu hạn chế...

Qua lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang gặp phải trong bối cảnh hiện nay.

Nhằm duy trì và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kim ngạch năm 2022, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội… thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện Đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; trên cơ sở đó hình thành và phát triển những sản phẩm, nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ yếu. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Cùng với đó, tích cực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Nghệ An đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu; đẩy mạnh công tác phát triển thị trường xuất khẩu thông qua hoạt động kết nối cung cầu xuất khẩu, tham gia hội chợ triển lãm quốc tế... Phấn đấu để đưa thêm một số sản phẩm của Nghệ An xuất khẩu để vừa giải quyết việc làm, vừa nâng cao giá trị của sản phẩm, xây dựng và quảng bá được thương hiệu hàng hóa của Nghệ An ở thị trường quốc tế.

Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu tiểu ngạch chuyển sang xuất khẩu chính ngạch. Nghiên cứu nhu cầu thị trường để tham mưu sản xuất các mặt hàng phù hợp với nhu cầu của thị trường trên thế giới. Phía tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghiệp vụ, tư vấn, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế...

Về phía các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thường xuyên có trao đổi, thông tin về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu với các cơ quan hữu quan để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất khẩu hàng hóa. Doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn. Trong đó, việc đổi mới, sáng tạo, phát triển sản phẩm có chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu phải được chú trọng hơn bao giờ hết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã có trao đổi, giải đáp cụ thể đối với những nội dung doanh nghiệp quan tâm, kiến nghị tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 05 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác xuất khẩu năm 2021

