Thành phố Vinh trong những ngày tháng 5 lịch sử

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức tại TP Vinh trong những ngày tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Từ quá khứ đến hiện tại, TP Vinh luôn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh Nghệ An và của vùng Bắc Trung bộ.

Năm 2015, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 52 chấp thuận đề án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với phạm vi rộng tới 250 km2.

Hồ điều hòa nằm trong công viên trung tâm, là "lá phổi xanh" của TP Vinh.

Trung tâm thành phố Vinh.

Ngã ba đường Trần Phú - Trường Thi - Lê Duẩn.

TP Vinh có diện tích 104.5 km², với dân số gần 600.000 người (2019). Trong đó cư dân thành thị chiếm 80%.

Thành phố Vinh cũng được chia thành 4 phân vùng, trong đó có 3 phân vùng phát triển đô thị và 1 phân vùng là khu vực liên kết.

Cầu Bến Thủy I và II bắc qua sông Lam nhìn từ trên cao.

Hiện nay, thành phố Vinh đang là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư khi tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Nghệ An, nhất là các nhà đầu tư về bất động sản, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin.

