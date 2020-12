Thành phố Vinh: Đình chỉ thi công công trình xây dựng vượt giấy phép 2 tầng

Công trình xây dựng vượt quá 2 tầng đã bị lập biên bản và yêu cầu đình chỉ thi công.

Theo đó, ngày 18/12/2020, tại số 62, đường Lê Lợi, thành phố Vinh (Nghệ An), sau khi phát hiện sai phạm, Đội Trật tự đô thị thành phố Vinh phối hợp với UBND phương Hưng Bình đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư là ông Nguyễn Duy Lý vì đã có hành vi vi phạm hành chính trong trật tự xây dựng.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Duy Lý đã tiến hành thi công công trình xây dựng sai với Giấy phép xây dựng được UBND thành phố Vinh cấp phép.

Công trình xây dựng vượt 2 tầng so với Giấy phép xây dựng số 1499/GPXD ngày 14/8/2020. Giấy phép xây dựng cấp 6 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum, có tổng chiều cao công trình 22,85m, nhưng thực tế xây dựng 8 tầng + 01 tầng lửng có chiều rộng 3,67m x chiều dài 15,7m, chiều cao tầng 7 là 3m, tầng 8 cao 2,5m; diện tích xây dựng tầng 7 - 8 = 125,58m2. Đã đổ ban công từ tầng 2 đến tầng 8, lấn chiếm khoảng không đường dân cư phía Nam 0,3m, diện tích xây dựng lấn chiếm 0,3mx15,7mx07 tầng = 32,97m2.

Tổng diện tích sàn xây dựng 425,3m2 (diện tích sàn trong giấy phép từ tầng 01 - tầng 6 ) + 125,58m2 + 32,97m2 = 583,85m2, tổng chiều cao công trình 26,5m, công trình đã đổ xong phần khung trụ, mái tầng 8 chưa xây tường bao.

Tổ kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư là ông Nguyễn Duy Lý đình chỉ thi công xây dựng công trình và phải tháo dỡ công trình vi phạm (tầng 7 - tầng 8) nếu không xuất trình bổ sung giấy phép theo đúng hiện trạng công trình xây dựng, buộc tháo dỡ phần ban công xây dựng lấn chiếm khoảng không.

Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Hưng Bình (thành phố Vinh) cho biết: “Ngay sau khi phát hiện công trình của gia đình ông Nguyễn Duy Lý có dấu hiệu sai phạm, phường đã chủ động phối hợp với Đội Trật tự đô thị thành phố tiến hành kiểm tra và lập biên bản hiện trạng, biên bản vi phạm hành chính. Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra phát hiện công trình nhà của ông Lý đã xây dựng vượt 2 tầng và có đổ ban công lấn chiếm khoảng không so với giấy phép được cấp. Phường cũng đã chỉ rõ sai phạm và vận động gia đình ông Nguyễn Duy Lý tự tháo dỡ những hạng mục công trình sai phạm”.

Ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vinh cho biết: “Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Duy Lý thì lô đất trên có diện 58,3m2, với chiều rộng 3,67m và chiều dài hơn 15,7m. UBND thành phố Vinh đã căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên và cấp phép cho ông Lý xây dựng nhà với tổng diện tích 425,3m2, chiều rộng 3,67mx15,7mx06 tầng + 01 tầng lửng + 01 tum. Với hiện trạng xây dựng vượt quá 2 tầng so với giấy phép của ông Lý, UBND thành phố sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và yêu cầu tháo dỡ 02 tầng nói trên nếu ông Lý không xuất trình được Giấy phép xây dựng bổ sung theo quy định đối với công trình từ 7 tầng trở lên phải có giấy phép của Sở Xây dựng cấp”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Phiệt - Trưởng Phòng Nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: Đối với những công trình xây dựng nhà dân dưới 7 tầng thuộc thẩm quyền UBND thành phố cấp phép. Từ 7 tầng trở lên thì Sở Xây dựng cấp phép. Tuy nhiên, đối với công trình của nhà ông Nguyễn Duy Lý nói trên Sở Xây dựng Nghệ An không cấp phép khả năng là do UBND thành phố cấp phép nhưng cũng không được cấp phép từ 7 tầng trở lên. Như vậy, việc ông Lý xây dựng 8 tầng là đã tiến hành thi công sai với Giấy phép xây dựng được UBND thành phố cấp phép. Đối với trường hợp này phải tiến hành xử lý vi phạm theo Nghị định 139 của Chính phủ. Qua rà soát kiểm tra khu vực ông Nguyễn Duy Lý xây dựng nhà có quy hoạch phân khu quy định chiều cao xây dựng không quá 8 tầng. Hơn nữa, nếu tính về quy chuẩn mật độ xây dựng thì lô đất này chỉ được phép xây dựng không quá 7 lần diện tích lô đất thì công trình này cũng không được phép xây dựng quá 7 tầng.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây Dựng